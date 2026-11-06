Στις κλήσεις της Εθνικής Ουρουγουάης ο Φακούντο Πελίστρι

Για μια ακόμη φορά ο Φακούντο Πελίστρι συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις της Εθνικής Ουρουγουάης, αφού και ο νέος προπονητής της «Σελέστε» τον υπολογίζει στα πλάνα του.

Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού θα ενισχύσει τις προσπάθειες της πατρίδας του στα φιλικά που θα δώσει κόντρα στην Αργεντινή (14/11) στο Μπουένος Άιρες και την Δομινικανή Δημοκρατία στις 18 του μήνα.

Υπενθυμίζουμε πως ο 24χρονος ακραίος επιθετικός έχει 42 συμμετοχές με την εθνική Ουρουγουάης ενώ έχει σκοράρει και 2 γκολ. Μέχρι στιγμής φέτος με τους «πράσινους» έχει αγωνιστεί έντεκα φορές παίζοντας περίπου για 500 λεπτά.