· Ουρουγουάη · Παναθηναϊκός

Στις κλήσεις της Εθνικής Ουρουγουάης ο Φακούντο Πελίστρι

Κανονικά στις κλήσεις του Ντιέγκο Φορλάν ο Πελίστρι, παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής του στον Παναθηναϊκό 

Στις κλήσεις της Εθνικής Ουρουγουάης ο Φακούντο Πελίστρι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για μια ακόμη φορά ο Φακούντο Πελίστρι συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις της Εθνικής Ουρουγουάης, αφού και ο νέος προπονητής της «Σελέστε» τον υπολογίζει στα πλάνα του.

Ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού θα ενισχύσει τις προσπάθειες της πατρίδας του στα φιλικά που θα δώσει κόντρα στην Αργεντινή (14/11) στο Μπουένος Άιρες και την Δομινικανή Δημοκρατία στις 18 του μήνα.

Υπενθυμίζουμε πως ο 24χρονος ακραίος επιθετικός έχει 42 συμμετοχές με την εθνική Ουρουγουάης ενώ έχει σκοράρει και 2 γκολ. Μέχρι στιγμής φέτος με τους «πράσινους» έχει αγωνιστεί έντεκα φορές παίζοντας περίπου για 500 λεπτά.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:37 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ψευδής ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για τη φράση «στημένοι διαιτητές, ίσον στημένα πρωταθλήματα»

20:30 EUROLEAGUE

Με Φουρνιέ η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα

20:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Θαυμασμός από Ολλανδία για το Μουσείο και το project του νέου «Γ. Καραϊσκάκης»

20:10 EUROLEAGUE

Τέλος ο Ποέτα από την Αρμάνι Μιλάνο

19:57 EUROLEAGUE

Το μήνυμα του Παναθηναϊκού για τον Τζέιμς Φελντέιν - «Για πάντα μέλος της πράσινης οικογένειας»

19:56 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ήθελε να πανηγυρίσει και… χάθηκε απ’ το πλάνο (Video)

19:53 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τα highlights από την «ερυθρόλευκη» νίκη στο Παπαστράτειο (vid)

19:52 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Στις κλήσεις της Εθνικής Ουρουγουάης ο Φακούντο Πελίστρι

19:29 ΜΠΑΣΚΕΤ

Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Τζέιμς Φελντέιν

19:20 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 15-12: Ο Τζωρτζάτος κατέβασε ρολά κι έδωσε τη νίκη-πλεονέκτημα

19:20 CHAMPIONS LEAGUE

Γαλατασαράι: Περνά την πόρτα του χειρουργείου ο Οσιμέν - Τι σημαίνει αυτό για το ματς με την ΑΕΚ

19:01 ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέα τιμωρία στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για ένα story

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας