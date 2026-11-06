· Αρμάνι Τζινς Μιλάνο

Τέλος ο Ποέτα από την Αρμάνι Μιλάνο

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Πέπε Ποέτα ανακοίνωσε η Αρμάνι Μιλάνο, με τον Ιταλό τεχνικό να πληρώνει το «μάρμαρο» της κάκιστης εκκίνησης σε ιταλικό πρωτάθλημα και EuroLeague.

Τέλος ο Ποέτα από την Αρμάνι Μιλάνο
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Τη λύση της συνεργασίας της με τον Πέπε Ποέτα ανακοίνωσε η Αρμάνι Μιλάνο, με τον Ιταλό τεχνικό να αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία της ομάδας έπειτα από το κακό ξεκίνημα στη σεζόν, τόσο στο ιταλικό πρωτάθλημα, όσο και στην EuroLeague (1-9).

Η διοίκηση της Ολίμπια ευχαρίστησε τον Ποέτα για την προσφορά και την αφοσίωσή του, ενώ ατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον σύλλογο, ο 41χρονος κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο Ιταλίας και ένα Super Cup.

Παράλληλα, η Αρμάνι ανακοίνωσε πως χρέη υπηρεσιακού προπονητή αναλαμβάνει ο Μάρκο Ραμοντίνο, ο οποίος θα καθοδηγήσει την ομάδα στην αναμέτρηση της Κυριακής κόντρα Τρέντο.

Η ανακοίνωση της Αρμάνι:

«Η Ολίμπια Μιλάνο ανακοινώνει ότι απαλλαξε τον Πέπε Ποέτα από τα καθήκοντά του ως προπονητή της πρώτης ομάδας. Η Ολίμπια και οι ιδιοκτήτες της θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τον Πέπε για τη δέσμευση, την αφοσίωση και τον ενθουσιασμό με τον οποίο επιτέλεσε το έργο του, αρχικά ως βοηθός και στη συνέχεια ως πρώτος προπονητής, ρόλος στον οποίο κατέκτησε ένα Scudetto, ένα Κύπελλο Ιταλίας και ένα Super Cup. Ευχόμαστε στον Πέπε τα καλύτερα για την προσωπική και επαγγελματική του πορεία.

Η ομάδα εμπιστεύτηκε σε υπηρεσιακή βάση στον κόουτς Μάρκο Ραμοντίνο, ο οποίος θα την καθοδηγήσει στον αγώνα της επόμενης Κυριακής».

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