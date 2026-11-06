Αποσύρθηκε από την ενεργό δράση ο Τζέιμς Φελντέιν

Την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο Τζέιμς Φελντέιν, ολοκληρώνοντας μια πολυετή καριέρα με σημαντική παρουσία στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Ο 38χρονος πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού αποχαιρέτησε το μπάσκετ με ένα προσωπικό και άκρως συγκινητικό μήνυμα στα social media.

Θυμίζουμε πως ο Φελντέιν φόρεσε τη φανέλα των «πράσινων» για δύο σεζόν, από το 2015 έως το 2017, όταν αποκτήθηκε από την ιταλική Καντού. Στην παρουσία του στην Αθήνα πανηγύρισε την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος, το 2017, καθώς και δύο Κυπέλλων, το 2016 και το 2017.

Η ανάρτηση του Αμερικάνου:

«Ευχαριστώ, μπάσκετ. Αποσύρομαι επίσημα από το παιχνίδι που μου πρόσφερε τόσα πολλά σε αυτή τη ζωή. Από την πρώτη στιγμή, το μπάσκετ μου έδωσε μια χαρά που δεν μπορούσα να βρω σε τίποτα άλλο. Έγινε κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι. Ήταν πάντα το ασφαλές μου καταφύγιο.

Μεγαλώνοντας στους δύσκολους δρόμους του Ουάσινγκτον Χάιτς, στη Νέα Υόρκη, δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ όλα τα μέρη στα οποία θα με οδηγούσε αυτό το παιχνίδι, τους ανθρώπους που θα γνώριζα ή τις εμπειρίες που θα είχα την ευλογία να ζήσω.

Το μπάσκετ μου πρόσφερε ευκαιρίες πέρα από οτιδήποτε θα μπορούσα να έχω ονειρευτεί και γι’ αυτό θα είμαι για πάντα ευγνώμων. Σε όλους όσοι αποτέλεσαν μέρος της διαδρομής μου, σας ευχαριστώ για την αγάπη και τη στήριξη.

Το παιχνίδι μπορεί να τελείωσε, αλλά οι αναμνήσεις, τα μαθήματα και η αγάπη για το μπάσκετ θα μείνουν μαζί μου για πάντα. Σας ευχαριστώ για όλα.Σε όλα τα παιδιά εκεί έξω που τα υποτιμούν ή δεν τους δίνουν σημασία, συνεχίστε να προσπαθείτε. Είμαι το τέλειο παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει κάποιος όταν αγνοεί τον θόρυβο γύρω του και κυνηγά τα όνειρά του».