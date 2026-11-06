Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 15-12: Ο Τζωρτζάτος κατέβασε ρολά κι έδωσε τη νίκη-πλεονέκτημα

Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής του πρώτου ντέρμπι στην Water Polo κόντρα στον Παναθηναϊκό, επικρατώντας με 15-12 για την 7η αγωνιστική και εξασφαλίζοντας ουσιαστικά το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας για τα playoffs του πρωταθλήματος.

Οι «πράσινοι» έδειξαν πως είναι πλέον στο υψηλότερο επίπεδο και μπορούσαν να πάρουν τη νίκη, αλλά είχαν την ατυχία να πέσουν πάνω σε μια εκπληπτική μέρα του τερματοφύλακα των Πειραιωτών, Παναγιώτη Τζωρτζάτου, αλλά και να είναι αναποτελεσματικοί στον παίκτη παραπάνω.

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε δυναμικά το ντέρμπι και προηγήθηκε με 1-5, αλλά στη συνέχεια έχασε πολλές ευκαιρίες στον παίκτη παραπάνω (3 στα 10 συνολικά), με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να κάνει την ανατροπή με σερί 5-0.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μέχρι το τέλος (13-12 δυο λεπτά πριν τη λήξη), αλλά οι Πειραιώτες κατάφεραν να διατηρήσουν το προβάδισμα και να πάρουν τη νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 4-5, 5-2, 3-3, 3-2

Τα γκολ:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Φάτοβιτς 4, Ανγκιαλ 2, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης 2, Σολανάκης 2, Παπαναστασίου, Γκίλλας, Αλαφραγκής

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Γκιουβέτσης 3, Καλογερόπουλος 3, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης, Παπανικολάου, Παπασηφάκης, Ντόλτσε, Κοπελιάδης

Συνοπτικά το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στη Waterpolo League ανδρών:

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 15-12

Χανιά-Ηλυσιακός 7/11

Παλ. Φάληρο-Χίος 7/11

Πανιώνιος-Περιστέρι 7/11

ΠΑΟΚ-Βουλιαγμένη 7/11

Γλυφάδα-Υδραϊκός 7/11

Απόλλων Σμύρνης-Εθνικός 8/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

ΤΕΡΜ. Β.

Ολυμπιακός 159-62 21 -7αγ.

Πανιώνιος 86-61 15

Παναθηναϊκός 133-77 15 -7αγ.

Βουλιαγμένη 106-56 15

Απόλλων Σμύρνης 109-87 12

ΠΑΟΚ 65-78 10

Υδραϊκός 67-69 9

Εθνικός 71-64 9

Παλαιό Φάληρο 76-88 7

Χανιά 62-92 4

Χίος 71-107 4

Περιστέρι 72-110 3

Γλυφάδα 44-102 2

Ηλυσιακός 47-115 0