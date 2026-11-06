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Conference League: Οι Παναθηναϊκές αναρτήσεις της UEFA με αποθέωση Καλάμπρια και Ταμπόρδα

Ο επίσημος λογαριασμός της διοργάνωσης μέσα σε λίγες ώρες πόσταρε τους σκόρερ του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ξεχωρίζοντας και την ασίστ του Αργεντινού. 

Conference League: Οι Παναθηναϊκές αναρτήσεις της UEFA με αποθέωση Καλάμπρια και Ταμπόρδα
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Ο Παναθηναϊκός σταθερά φιγουράρει στις πρώτες θέσεις της League Phase του Conference League. Οι «πράσινοι» με 3Χ3 και εντυπωσιακές εμφανίσεις, «βλέπουν» την απ’ ευθείας πρόκριση στους «16» και ο Νίστρουπ δεν έκρυωε πως αυτός είναι ο στόχος.

Στην UEFA έχουν καταλάβει τη δυναμική του «τριφυλλιού» και έτσι στον επίσημο λογαριασμό του Conference League στα social media, το «πράσινο» χρώμα κάνει συχνά την εμφάνισή του.

Μία μέρα μετά τη νίκη επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, «ανέβηκε» η φωτογραφία του Ντάβιντε Καλάμπρια να πανηγυρίζει το τέρμα που σημείωσε κόντρα στους Βούλγαρους.

Λίγο αργότερα, η UEFA πόσταρε και τη φάση του συγκεκριμένου γκολ, εστιάζοντας όμως στην ασίστ με τακουνάκι που έκανε ο Ταμπόρδα.

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