· Άρης · Δόξα Λευκάδας

Χωρίς Μόργκαν αλλά με Τολιόπουλο κόντρα στη Δόξα Λευκάδας ο Άρης

Ο Άρης θα ταξιδέψει στη Λευκάδα για το παιχνίδι κόντρα στην τοπική Δόξα, με τον Βασίλη Σπανούλη να μην υπολογίζει στις υπηρεσίες του τραυματία Ματ Μόργκαν, ενώ στις διαθέσιμες επιλογές αναμένεται να επιστρέψει ο Βασίλης Τολιόπουλος.

Χωρίς Μόργκαν αλλά με Τολιόπουλο κόντρα στη Δόξα Λευκάδας ο Άρης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με... φόρα από τη νίκη του κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR στο Αλεξάνδρειο, ο Άρης αντιμετωπίζει στη Λευκάδα τη νεοφώτιστη Δόξα με στόχο να διευρύνει το σερί του στην Stoiximan GBL.

Οι «κιτρινόμαυροι» γνώρισαν την πρώτη τους ήττα μεσοβδόμαδα στο EuroCup από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, σε ένα παιχνίδι που ο Βασίλης Σπανούλης δεν είχε στη διάθεσή του τον Βασίλη Τολιόπουλο, ενώ κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Ματ Μόργκαν υπέστη διάστρεμμα και θα υποβληθεί σε μαγνητική τις επόμενες ώρες.

Όπως είναι φυσιολογικό, ο Αμερικάνος γκαρντ δεν θα ακολουθήσει την αποστολή στο νησί του Ιονίου, ωστόσο ο Τολιόπουλος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και τίθεται εκ νέου στη διάθεση του προπονητή του.

Ο Άρης βρίσκεται στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 4-1, με τη Δόξα από την πλευρά της μετά τη νίκη επί της Μυκόνου να «ανεβαίνει» στο 2-3 και την 7η θέση.

COMMENTS
LATEST NEWS
17:48 EUROLEAGUE

«Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη εξασφαλίσει μόνιμη θέση στην EuroLeague»

17:33 GREEK BASKET LEAGUE

Χωρίς Μόργκαν αλλά με Τολιόπουλο κόντρα στη Δόξα Λευκάδας ο Άρης

17:24 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τη «μάχη» στο T-Center

17:10 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Τι ισχύει και τι όχι με την περίπτωση του Κόουλ Άντονι

17:00 ΣΠΟΡ

Αντίστροφη μέτρηση για τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας με Μεγάλο Χορηγό την Allwyn Hellas

16:57 SUPER LEAGUE

Super League: Ο Σαντίνο Αντίνο το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής

16:52 SUPER LEAGUE

Αλγουαθίλ: «Να ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτόν τον όμορφο μήνα»

16:48 SUPER LEAGUE

Ρόκα: «Δύσκολο το ματς με τον ΠΑΟΚ - Πρέπει να δουλεύουμε για την ομάδα»

16:31 SUPER LEAGUE

Βάργκα: «Μας δίνει αυτοπεποίθηση ο αγώνας με τη Ρεάλ - Θέλουμε να επιστρέψουμε στην κορυφή»

16:29 STORIES

Euroleague Bring it On με όλη τη δράση της 10ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα

16:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυτός είναι ο νέος αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας

15:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η πρώτη αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας στη μετά - Κριστιάνο Ρονάλντο εποχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας