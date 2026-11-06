Χωρίς Μόργκαν αλλά με Τολιόπουλο κόντρα στη Δόξα Λευκάδας ο Άρης

Με... φόρα από τη νίκη του κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR στο Αλεξάνδρειο, ο Άρης αντιμετωπίζει στη Λευκάδα τη νεοφώτιστη Δόξα με στόχο να διευρύνει το σερί του στην Stoiximan GBL.

Οι «κιτρινόμαυροι» γνώρισαν την πρώτη τους ήττα μεσοβδόμαδα στο EuroCup από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, σε ένα παιχνίδι που ο Βασίλης Σπανούλης δεν είχε στη διάθεσή του τον Βασίλη Τολιόπουλο, ενώ κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Ματ Μόργκαν υπέστη διάστρεμμα και θα υποβληθεί σε μαγνητική τις επόμενες ώρες.

Όπως είναι φυσιολογικό, ο Αμερικάνος γκαρντ δεν θα ακολουθήσει την αποστολή στο νησί του Ιονίου, ωστόσο ο Τολιόπουλος ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο και τίθεται εκ νέου στη διάθεση του προπονητή του.

Ο Άρης βρίσκεται στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα με ρεκόρ 4-1, με τη Δόξα από την πλευρά της μετά τη νίκη επί της Μυκόνου να «ανεβαίνει» στο 2-3 και την 7η θέση.