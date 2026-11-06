Ρόκα: «Δύσκολο το ματς με τον ΠΑΟΚ - Πρέπει να δουλεύουμε για την ομάδα»

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για ένα από τα πιο απαιτητικά παιχνίδια της 10ης αγωνιστικής της Super League, καθώς το βράδυ της Κυριακής (8/11, 21:00) φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους, κατακτώντας την έκτη συνεχόμενη νίκη τους στο πρωτάθλημα, προκειμένου να παραμείνουν δυναμικά στη διεκδίκηση της κορυφής.

Λίγο πριν από το μεγάλο ντέρμπι με τον Δικέφαλο, ο Τζοέλ Ρόκα μίλησε στην κάμερα της MAGENTA TV. Ο Ισπανός εξτρέμ στάθηκε στον βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης, τονίζοντας πως η ομάδα του θα χρειαστεί να παρουσιάσει το ίδιο πρόσωπο που έχει δείξει στα προηγούμενα παιχνίδια της, τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις όσο και στην Ευρώπη, ώστε να φτάσει στην κατάκτηση των τριών βαθμών.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρόκα

Για το γεγονός πως θα συναντήσει ξανά τον Λίσι: «Ναι, όταν υπέγραψα στον Ολυμπιακό, εκείνος ήταν εδώ. Μιλήσαμε και έχω καλή σχέση μαζί του. Όμως αυτή την Κυριακή θα προσπαθήσουμε να τον νικήσουμε».

Για το ματς με τον ΠΑΟΚ: «Είναι δύσκολο παιχνίδι, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι καλή ομάδα και παίζει καλό ποδόσφαιρο. Εμείς όμως πρέπει να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, να κάνουμε όσα κάναμε και στα προηγούμενα παιχνίδια, για να πάρουμε τη νίκη».

Για τα γκολ που έχει πετύχει στα τελευταία παιχνίδια και αν ανυπομονεί για το πρώτο δικό του στο «Γ. Καραϊσκάκης»: «Όπως λέω πάντα, πρώτα απ’ όλα πρέπει να δουλεύουμε για την ομάδα. Τα γκολ, αν είναι να μπουν, θα έρθουν στην ώρα τους. Δεν έχει σημασία ποιος σκοράρει. Σημασία έχει να κερδίζουμε».