Παπαδάκης: «Να μην επιτρέψουμε στον Κολοσσό να έχει δεύτερες ευκαιρίες»

Εκτός έδρας αναμέτρηση έχει μπροστά του το Περιστέρι, αφού ταξιδεύει στη Ρόδο για να αντιμετωπίσει τον Κολοσσό στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Greek Basket League.

Οι παίκτες του Βασίλη Ξανθόπουλου ξέρουν πως έχουν μπροστά τους ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι, αλλά θα τα δώσουν όλα για να διεκδικήσουν τη νίκη.

Ο Κώστας Παπαδάκης που έχει φορέσει τη φανέλα του Κολοσσού για τέσσερα χρόνια στάθηκε στις ιδιαιτερότητες της εν λόγω αναμέτρησης και τόνισε τα σημεία που πρέπει το Περιστέρι να επιβληθεί για να φύγει με το «διπλό» από τη Ρόδο.

«Παίζουμε ένα δύσκολο παιχνίδι κόντρα στον Κολοσσό. Προσωπικά έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις, καθώς έχω περάσει τέσσερα χρόνια στην ομάδα της Ρόδου. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι για μας. Πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι και να εφαρμόσουμε τις οδηγίες του προπονητή μας, αν θέλουμε να έχουμε τύχη να πάρουμε μια πολύ σημαντική νίκη που θα μας δώσει μεγάλη ώθηση για τη συνέχεια» δήλωσε ο Κώστας Παπαδάκης για την συνάντηση με τους Ροδίτες.

Όσο για τα σημεία που απαιτούν προσοχή στην αναμέτρηση με τον Κολοσσό H Hotels, ο αρχηγός του Περιστερίου Betsson, συμπλήρωσε: «Πρέπει να ελέγξουμε σίγουρα τα ριμπάουντ, να μην αφήσουμε στον αντίπαλο να έχει δεύτερες ευκαιρίες και παραμένοντας συγκεντρωμένοι στο πλάνο μας στην επίθεση να παρουσιάσουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο, που θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τον στόχο μας».