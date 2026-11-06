· Πορτογαλία

Αυτός είναι ο νέος αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας

Για ποιο λόγο έδωσε στον Μπερνάρντο Σίλβα το περιβραχιόνιο του αρχηγού ο Ζόρζε Ζεσούς 

Αυτός είναι ο νέος αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια νέα σελίδα ανοίγει για την Εθνική Πορτογαλίας, καθώς ο Μπερνάρντο Σίλβα αναλαμβάνει επίσημα τον ρόλο του αρχηγού, διαδεχόμενος τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ζόρζε Ζεσούς, ανακοίνωσε την απόφαση την Παρασκευή (6/11), κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, εξηγώντας παράλληλα τα κριτήρια με τα οποία προέκυψε η επιλογή.

Όπως ανέφερε, η αρχηγία ακολουθεί τη σειρά των συμμετοχών με το εθνόσημο. Μετά τον Ρονάλντο, ο οποίος βρίσκεται πλέον εκτός Εθνικής, ο Μπερνάρντο Σίλβα είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες παρουσίες και γι' αυτό αναλαμβάνει το περιβραχιόνιο.

Στα 32 του χρόνια, ο μέσος αποκτά πλέον έναν ακόμη σημαντικό ρόλο στην ομάδα που γνωρίζει πολύ καλά. Έχει ζήσει μεγάλες στιγμές με τη φανέλα της Πορτογαλίας, με κορυφαίες τις κατακτήσεις του Nations League το 2019 και το 2025.

Η παρουσία του δίπλα στον Κριστιάνο Ρονάλντο όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και η εμπειρία που έχει αποκτήσει σε διεθνές επίπεδο, αποτελούν μέρος της διαδρομής του μέχρι την ανάληψη της αρχηγίας.

Πλέον, ο Μπερνάρντο Σίλβα καλείται να εκπροσωπήσει τη νέα εποχή της πορτογαλικής ομάδας, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να καθοδηγήσει τους συμπαίκτες του και να συνεχίσει την πορεία της μετά τον Ρονάλντο.

Η αλλαγή στο περιβραχιόνιο σηματοδοτεί μια σημαντική μετάβαση για την Πορτογαλία, με τον έμπειρο μέσο να γίνεται το νέο πρόσωπο αναφοράς στα αποδυτήρια της Σελεσάο.

COMMENTS
LATEST NEWS
17:48 EUROLEAGUE

«Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη εξασφαλίσει μόνιμη θέση στην EuroLeague»

17:33 GREEK BASKET LEAGUE

Χωρίς Μόργκαν αλλά με Τολιόπουλο κόντρα στη Δόξα Λευκάδας ο Άρης

17:24 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τη «μάχη» στο T-Center

17:10 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Τι ισχύει και τι όχι με την περίπτωση του Κόουλ Άντονι

17:00 ΣΠΟΡ

Αντίστροφη μέτρηση για τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας με Μεγάλο Χορηγό την Allwyn Hellas

16:57 SUPER LEAGUE

Super League: Ο Σαντίνο Αντίνο το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής

16:52 SUPER LEAGUE

Αλγουαθίλ: «Να ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτόν τον όμορφο μήνα»

16:48 SUPER LEAGUE

Ρόκα: «Δύσκολο το ματς με τον ΠΑΟΚ - Πρέπει να δουλεύουμε για την ομάδα»

16:31 SUPER LEAGUE

Βάργκα: «Μας δίνει αυτοπεποίθηση ο αγώνας με τη Ρεάλ - Θέλουμε να επιστρέψουμε στην κορυφή»

16:29 STORIES

Euroleague Bring it On με όλη τη δράση της 10ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα

16:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυτός είναι ο νέος αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας

15:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η πρώτη αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας στη μετά - Κριστιάνο Ρονάλντο εποχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας