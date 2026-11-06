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Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η προετοιμασία για την εκτός έδρας δοκιμασία με τον Ηρακλή

Αποθεραπεία είχε το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 

Θανάσης Μαργαρίτης

Παναθηναϊκός: Ξεκίνησε η προετοιμασία για την εκτός έδρας δοκιμασία με τον Ηρακλή
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Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ καλός, δημιούργησε πολλές ευκαιρίες και κατάφερε να επιβληθεί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 2-1, με το σκορ να μπορούσε να είναι ακόμα πιο ευρύ, και πήρε την τρίτη του νίκη στη League Phase του Conference League, κάνοντας το 3/3 στη διοργάνωση.

Με τους 9 βαθμούς που έχει συγκεντρώσει το Τριφύλλι βρίσκεται στην δεύτερη θέση, πίσω μόνο από τη Λουγκάνο, στη διαφορά τερμάτων, και έχει βάλει γερές βάσεις για απευθείας πρόκριση στους «16».

Ωστόσο, το βλέμμα της ομάδας στρέφεται ήδη στην Κυριακάτικη, εκτός έδρας αναμέτρηση απέναντι στον Ηρακλή για τη 10η αγωνιστική της Super League στο Καυτανζόγλειο, χωρίς τους φιλάθλους του στο πλευρό του μετά το «στοπ» των Αρχών.

Σε δύο γκρουπ η προπόνηση

Το μεσημέρι της Παρασκευής 6 Νοεμβρίου οι ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ.

Όσοι αγωνίστηκαν στην αναμέτρηση με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση και συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας, παιχνίδι σε μικρούς χώρους και τελειώματα.

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