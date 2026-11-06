Κέρδισε με 2-0 σετ και έκλεισε εισιτήριο για τον ημιτελικό η εκπληκτική Σάκκαρη

Τρίτος ημιτελικός το 2026 για τη Μαρία Σάκκαρη 

Κέρδισε με 2-0 σετ και έκλεισε εισιτήριο για τον ημιτελικό η εκπληκτική Σάκκαρη
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία στο Χονγκ Κονγκ, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στα ημιτελικά του τελευταίου της τουρνουά για το 2026. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε με 2-0 σετ (6-2, 6-3) της Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς και βρίσκεται πλέον μία νίκη μακριά από τον τελικό.

Αυτή είναι η τρίτη φορά μέσα στη σεζόν που η Σάκκαρη φτάνει στoυς «4» μιας διοργάνωσης. Είχαν προηγηθεί οι παρουσίες της στα ημιτελικά του WTA 1000 της Ντόχα, στις αρχές της χρονιάς, και του τουρνουά της Αθήνας τον Ιούλιο.

Στον επόμενο γύρο, η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Κροάτισσα Αντονία Ρούτζιτς (Νο 81 της WTA) και τη Φιλιππινέζα Αλεξάντρα Εάλα (Νο 17 της παγκόσμιας κατάταξης).

Πώς ήρθε η νίκη

Η Σάκκαρη μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και πήρε από νωρίς τον έλεγχο. Με μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ προηγήθηκε με 3-0, ενώ δεν επέτρεψε στην αντίπαλό της να απειλήσει το σερβίς της. Παρά τη μείωση του σκορ σε 3-1, η Ελληνίδα διατήρησε την υπεροχή της και με δεύτερο μπρέικ έκλεισε το πρώτο σετ με 6-2.

Στο δεύτερο σετ οι δύο αθλήτριες κράτησαν αρχικά τα σερβίς τους, με τη Σάκκαρη να προηγείται 3-2. Στο έκτο γκέιμ πέτυχε το καθοριστικό μπρέικ για το 4-2, όμως η Σάσνοβιτς αντέδρασε και μείωσε σε 4-3, επιστρέφοντας από το 0-40.

Η απάντηση της Ελληνίδας ήταν άμεση. Με νέο μπρέικ ανέβασε το σκορ στο 5-3 και στη συνέχεια σέρβιρε για τη νίκη. Χωρίς να χάσει πόντο στο τελευταίο γκέιμ, διαμόρφωσε το 6-3 και πανηγύρισε την πρόκριση στα ημιτελικά με εμφατικό τρόπο.

COMMENTS
LATEST NEWS
17:48 EUROLEAGUE

«Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη εξασφαλίσει μόνιμη θέση στην EuroLeague»

17:33 GREEK BASKET LEAGUE

Χωρίς Μόργκαν αλλά με Τολιόπουλο κόντρα στη Δόξα Λευκάδας ο Άρης

17:24 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τη «μάχη» στο T-Center

17:10 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Τι ισχύει και τι όχι με την περίπτωση του Κόουλ Άντονι

17:00 ΣΠΟΡ

Αντίστροφη μέτρηση για τον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας με Μεγάλο Χορηγό την Allwyn Hellas

16:57 SUPER LEAGUE

Super League: Ο Σαντίνο Αντίνο το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής

16:52 SUPER LEAGUE

Αλγουαθίλ: «Να ολοκληρώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτόν τον όμορφο μήνα»

16:48 SUPER LEAGUE

Ρόκα: «Δύσκολο το ματς με τον ΠΑΟΚ - Πρέπει να δουλεύουμε για την ομάδα»

16:31 SUPER LEAGUE

Βάργκα: «Μας δίνει αυτοπεποίθηση ο αγώνας με τη Ρεάλ - Θέλουμε να επιστρέψουμε στην κορυφή»

16:29 STORIES

Euroleague Bring it On με όλη τη δράση της 10ης αγωνιστικής στην Ευρωλίγκα

16:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αυτός είναι ο νέος αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας

15:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η πρώτη αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας στη μετά - Κριστιάνο Ρονάλντο εποχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας