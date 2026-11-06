Κέρδισε με 2-0 σετ και έκλεισε εισιτήριο για τον ημιτελικό η εκπληκτική Σάκκαρη

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία στο Χονγκ Κονγκ, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στα ημιτελικά του τελευταίου της τουρνουά για το 2026. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε με 2-0 σετ (6-2, 6-3) της Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς και βρίσκεται πλέον μία νίκη μακριά από τον τελικό.

Αυτή είναι η τρίτη φορά μέσα στη σεζόν που η Σάκκαρη φτάνει στoυς «4» μιας διοργάνωσης. Είχαν προηγηθεί οι παρουσίες της στα ημιτελικά του WTA 1000 της Ντόχα, στις αρχές της χρονιάς, και του τουρνουά της Αθήνας τον Ιούλιο.

Στον επόμενο γύρο, η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια της αναμέτρησης ανάμεσα στην Κροάτισσα Αντονία Ρούτζιτς (Νο 81 της WTA) και τη Φιλιππινέζα Αλεξάντρα Εάλα (Νο 17 της παγκόσμιας κατάταξης).

Πώς ήρθε η νίκη

Η Σάκκαρη μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και πήρε από νωρίς τον έλεγχο. Με μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ προηγήθηκε με 3-0, ενώ δεν επέτρεψε στην αντίπαλό της να απειλήσει το σερβίς της. Παρά τη μείωση του σκορ σε 3-1, η Ελληνίδα διατήρησε την υπεροχή της και με δεύτερο μπρέικ έκλεισε το πρώτο σετ με 6-2.

Στο δεύτερο σετ οι δύο αθλήτριες κράτησαν αρχικά τα σερβίς τους, με τη Σάκκαρη να προηγείται 3-2. Στο έκτο γκέιμ πέτυχε το καθοριστικό μπρέικ για το 4-2, όμως η Σάσνοβιτς αντέδρασε και μείωσε σε 4-3, επιστρέφοντας από το 0-40.

Η απάντηση της Ελληνίδας ήταν άμεση. Με νέο μπρέικ ανέβασε το σκορ στο 5-3 και στη συνέχεια σέρβιρε για τη νίκη. Χωρίς να χάσει πόντο στο τελευταίο γκέιμ, διαμόρφωσε το 6-3 και πανηγύρισε την πρόκριση στα ημιτελικά με εμφατικό τρόπο.