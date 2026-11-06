WWΕ: Ο Rock ετοιμάζεται για ένα ακόμα comeback και οι fans ανυπομονούν

Από τη μέρα που μπήκε στην πάλη έγινε ένας από τους μεγαλύτερους σταρ στην ιστορία του WWE, πέρασε με τεράστια επιτυχία στο Hollywood και εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της παγκόσμιας ψυχαγωγίας.

Φέτος συμπληρώνονται 30 χρόνια από την πρώτη του εμφάνιση στο WWE και, σύμφωνα με όσα μεταφέρει το WrestleVotes Radio μέσω του Fightful Select, η εταιρεία σχεδιάζει να γιορτάσει την επέτειο με τον τρόπο που αρμόζει σε έναν πραγματικό θρύλο: με μια ειδική επετειακή ζώνη πρωταθλήματος, συλλεκτικά προϊόντα και καμπάνιες στα social media.

(AP Photo/StarPix, Dave Allocca) StarPix

Από τον Rocky Maivia στον The Rock

Για να καταλάβουμε το μέγεθος της συγκεκριμένης επετείου, πρέπει να γυρίσουμε πίσω στον Νοέμβριο του 1996. Τότε, ο Dwayne Johnson δεν είχε ακόμη καθιερωθεί ως The Rock. Συστήθηκε στο κοινό ως Rocky Maivia, ένας νεαρός παλαιστής που κουβαλούσε ήδη ένα βαρύ οικογενειακό όνομα, καθώς προερχόταν από μια σπουδαία δυναστεία του wrestling.

Το επίσημο ντεμπούτο του στο ρινγκ πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου 1996, στο ιστορικό Madison Square Garden, στο Survivor Series. Μαζί με τους Marc Mero, Jake Roberts και The Stalker αντιμετώπισε τους Crush, Goldust, Hunter Hearst Helmsley και Jerry Lawler. Μάλιστα, ο Rocky Maivia ήταν ο μοναδικός επιζών της ομάδας του, ξεκινώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πορεία του.

Κανείς, βέβαια, δεν μπορούσε τότε να φανταστεί ότι αυτός ο νεαρός θα εξελισσόταν σε έναν από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές που πέρασαν ποτέ από το WWE. Με τον χαρακτήρα του The Rock, τις ατάκες του, το μοναδικό του charisma και τις ιστορικές κόντρες του με ονόματα όπως ο Stone Cold Steve Austin, ο Triple H και ο John Cena, έγραψε τη δική του χρυσή εποχή.

Η επετειακή ζώνη και τα συλλεκτικά προϊόντα

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το WWE σχεδιάζει μια ολοκληρωμένη καμπάνια για τα 30 χρόνια του The Rock, με πρωταγωνιστή μια ειδική ζώνη πρωταθλήματος αφιερωμένη στην επέτειο. Παράλληλα, αναμένονται συλλεκτικά merchandise και περιεχόμενο στα επίσημα social media της εταιρείας.

Προς το παρόν, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό, την τιμή ή την ημερομηνία κυκλοφορίας της ζώνης. Το WWE, πάντως, έχει αποδείξει ότι γνωρίζει καλά πώς να αξιοποιεί τέτοιες επετείους για τους συλλέκτες του.

Dwayne the Rock Johnson και Triple H στο WrestleMania 31 (Don Feria/AP Images for WWE) AP Images

Ενδεικτικά, η επετειακή σειρά ζωνών για τα 30 χρόνια του Triple H κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2025, με τις περισσότερες εκδόσεις να κοστίζουν 749,99 δολάρια. Αντίστοιχα, η συλλεκτική ζώνη για τα 30 χρόνια του nWo κυκλοφόρησε τον Ιούλιο, με τιμή 699,99 δολάρια.

Με τέτοια προηγούμενα, οι fans έχουν κάθε λόγο να περιμένουν μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή έκδοση για τον The Rock και αν κρίνουμε από το όνομα που θα βρίσκεται πάνω της, δεν αποκλείεται να γίνει ένα από τα πιο περιζήτητα συλλεκτικά αντικείμενα της χρονιάς.

Θα επιστρέψει ο The Rock στο WWE;

Αυτό είναι και το μεγάλο ερωτηματικό από όλα καθώς η επέτειος συμπίπτει χρονικά με το Survivor Series: WarGames, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Χιούστον στις 28 Νοεμβρίου και θα είναι η 40ή διοργάνωση στην ιστορία του event.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια πληροφορία που να συνδέει την επετειακή καμπάνια με φυσική εμφάνιση του The Rock. Η τελευταία παρουσία του στο WWE ήταν στο Elimination Chamber, στο Τορόντο, το 2025, τότε που είχε κάνει την εντυπωσιακή ένωση με τον John Cena.

Μάλιστα, σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του WrestleVotes Radio, η δημιουργική ομάδα του WWE θεωρεί ότι ο The Rock δεν θα είναι διαθέσιμος για κάποια σημαντική ιστορία ενόψει του WrestleMania 43. Βέβαια, όταν μιλάμε για έναν άνθρωπο που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα μιας ολόκληρης διοργάνωσης με μία και μόνο εμφάνιση, τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται οριστικό.

Είτε επιστρέψει στο ρινγκ είτε όχι, τα 30 χρόνια του The Rock αποτελούν μια εξαιρετική αφορμή για να θυμηθούμε έναν από τους μεγαλύτερους entertainers που γνώρισε ποτέ το wrestling. Και αν υπάρχει μία ατάκα που ταιριάζει σε αυτή την επέτειο, την ξέρουμε όλοι: If you smell... what The Rock is cooking!