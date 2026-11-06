GBL: Οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής - Ποιοι σφυρίζουν στο ΑΕΚ - Παναθηναϊκός AKTOR
Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα διευθύνουν τις αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό AKTOR να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου.
Η αναμέτρηση που θα διεξαχθεί την Κυριακή (08/11) στις 13:00 στη SUNEL Arena θα έχει ως πρώτο διαιτητή τον Πιτσίλκα, ενώ μαζί του ορίστηκαν οι Τζιοπάνος και Κάρδαρης.
Από τους υπόλοιπους ορισμούς, ξεχωρίζει η παρουσία του Τηγάνη στο Ιβανώφειο για το παιχνίδι του Ηρακλή με τη Μύκονο Betsson, καθώς και του Πουρσανίδη στην αναμέτρηση του Αμαρουσίου με τον Ολυμπιακό.
Συνοπτικά, οι ορισμοί των διαιτητών στην Stoiximan Greek Basketball League:
Σάββατο 7 Νοεμβρίου
- Λευκάδας, 15.00, Δόξα Λευκάδας ELABET-Άρης: Μαρινάκης-Μπακάλης-Ζαχαρής (Πίγκας)
- Καλλιθέας, 16.00, Κολοσσός Ρ. H Hotels Collection-Περιστέρι Betsson: Καρπάνος-Σκανδαλάκης-Χατζημπαλίδης (Βιτζηλαίος)
- Ιβανώφειο, 17.00, Ηρακλής-Μύκονος Betsson: Τηγάνης-Κατραχούρας-Λεβεντάκος (Παραλυκίδης)
- Δ. Τόφαλος, 17.00, Προμηθέας Π. Βίκος Cola-Καρδίτσα Ιαπωνική: Συμεωνίδης-Αγραφιώτης-Μπον (Καράτσαλος)
- PAOK Sports Arena, 17.30, ΠΑΟΚ-Vikos Φalcons: Τσιμπούρης-Λουλουδιάδης-Ζιώγας (Σιμητόπουλος)
Κυριακή 8 Νοεμβρίου
- SUNEL Arena, 13.00, ΑΕΚ-Παναθηναϊκός AKTOR: Πιτσίλκας-Τζιοπάνος-Κάρδαρης (Σαμαρτζή)
- Αγ. Θωμά, 17.30, Μαρούσι-Ολυμπιακός: Πουρσανίδης-Ζακεστίδης-Αγγελής (Παυλόπουλος)