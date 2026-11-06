GBL: Οι διαιτητές της 6ης αγωνιστικής - Ποιοι σφυρίζουν στο ΑΕΚ - Παναθηναϊκός AKTOR

Η αναμέτρηση που θα διεξαχθεί την Κυριακή (08/11) στις 13:00 στη SUNEL Arena θα έχει ως πρώτο διαιτητή τον Πιτσίλκα, ενώ μαζί του ορίστηκαν οι Τζιοπάνος και Κάρδαρης.

Από τους υπόλοιπους ορισμούς, ξεχωρίζει η παρουσία του Τηγάνη στο Ιβανώφειο για το παιχνίδι του Ηρακλή με τη Μύκονο Betsson, καθώς και του Πουρσανίδη στην αναμέτρηση του Αμαρουσίου με τον Ολυμπιακό.

Συνοπτικά, οι ορισμοί των διαιτητών στην Stoiximan Greek Basketball League:

Σάββατο 7 Νοεμβρίου

Λευκάδας, 15.00, Δόξα Λευκάδας ELABET-Άρης: Μαρινάκης-Μπακάλης-Ζαχαρής (Πίγκας)

Καλλιθέας, 16.00, Κολοσσός Ρ. H Hotels Collection-Περιστέρι Betsson: Καρπάνος-Σκανδαλάκης-Χατζημπαλίδης (Βιτζηλαίος)

Ιβανώφειο, 17.00, Ηρακλής-Μύκονος Betsson: Τηγάνης-Κατραχούρας-Λεβεντάκος (Παραλυκίδης)

Δ. Τόφαλος, 17.00, Προμηθέας Π. Βίκος Cola-Καρδίτσα Ιαπωνική: Συμεωνίδης-Αγραφιώτης-Μπον (Καράτσαλος)

PAOK Sports Arena, 17.30, ΠΑΟΚ-Vikos Φalcons: Τσιμπούρης-Λουλουδιάδης-Ζιώγας (Σιμητόπουλος)

Κυριακή 8 Νοεμβρίου