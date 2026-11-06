Εθνική Ελλάδας: Οι προσθαφαιρέσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε σχέση με την προηγούμενη κλήση του

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για τις δύο τελευταίες και κρίσιμες αναμετρήσεις της στο πλαίσιο του Β΄ομίλου της League A του Nations League, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να διεκδικεί μια θέση τα νοκ αουτ της διοργάνωσης, ενώ ήδη έχει εξασφαλίσει πως θα βρίσκεται στο POT A των προκριματικών για το ερχόμενο Euro.

Το πρωί της Παρασκευής (06/11) ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς γνωστοποίησε τους ποδοσφαιριστές που κάλεσε στις δύο απαιτητικές αναμετρήσεις, αρχικά εκτός έδρας με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ (13/11, 21:45) και με τη Σερβία στον Βόλο (16/11, 21:45).

Από τις επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή ξεχώρισε η επιστροφή του αρχηγού Τάσου Μπακασέτα που είχε απουσιάσει στο προηγούμενο παράθυρο, αλλά και η πρώτη κλήση του Ηλία Κουτσούπια.

Βέβαια, υπάρχουν κι άλλες αλλαγές σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές που είχε επιλέξει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο παράθυρο του Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα στην Εθνική επιστρέφουν εκτός από τον Μπακασέτα, ο Λάζαρος Ρότα και ο Δημήτρης Γιαννούλης, που αμφότεροι ταλαιπωρήθηκαν από τραυματισμό, καθώς και ο Χατζηδιάκος.

Αντίστοιχα, εκτός έμειναν οι Μιχαηλίδης, Ντόη, Μουζακίτης και Κυριακόπουλος.

Θυμίζουμε πως κατά την διάρκεια των αγώνων, είχαν κληθεί και οι Πέλκας – Τσάπρας, καθώς είχαν αποκομίσει τραυματισμό οι Τζόλης – Βαγιαννίδης.