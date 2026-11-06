Bell & Ross BR 03-92 Red Radar: Τέτοιο ρολόι δεν έχεις ξαναδεί

Αν έχεις συνηθίσει τα ρολόγια να σου δείχνουν απλώς την ώρα, η Bell & Ross έχει μια αρκετά διαφορετική προσέγγιση. Το BR 03-92 Red Radar δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με την κλασική ωρολογοποιία, αλλά με έναν σχεδιασμό που θυμίζει περισσότερο οθόνη ραντάρ σε cockpit αεροσκάφους.

Η Bell & Ross έχει χτίσει τη δική της ταυτότητα στον κόσμο των pilot watches, με βασικό σημείο αναφοράς τη σειρά BR 01. Η χαρακτηριστική τετράγωνη κάσα, οι έντονες αντιθέσεις και το καντράν που παραπέμπει στα όργανα ελέγχου ενός αεροπλάνου αποτέλεσαν τη σχεδιαστική υπογραφή της εταιρείας. Στη συνέχεια, η γαλλική φίρμα αποφάσισε να πάει την αεροπορική έμπνευση ένα βήμα παραπέρα, δημιουργώντας τη σειρά Flight Instrument, με μοντέλα που αντλούν στοιχεία από διαφορετικά όργανα ενός πιλοτηρίου. Ανάμεσά τους, το BR 03-92 Red Radar Ceramic είναι αναμφίβολα ένα από τα πιο εντυπωσιακά.

Το καντράν του δεν ακολουθεί την παραδοσιακή λογική των δεικτών, αλλά αναπαριστά τη λειτουργία ενός πραγματικού ραντάρ. Δύο εξαιρετικά ελαφριοί, ομόκεντροι δίσκοι περιστρέφονται κάτω από το κόκκινο κρύσταλλο ζαφειριού, δημιουργώντας την αίσθηση μιας φωτεινής δέσμης που σαρώνει την οθόνη.

Στη θέση των κλασικών ενδείξεων βρίσκονται δύο μικροσκοπικά αεροσκάφη, τυπωμένα πάνω στους δίσκους. Ένα επιβατικό αεροπλάνο στον εξωτερικό δίσκο υποδεικνύει τις ώρες, ενώ ένα μαχητικό στον εσωτερικό αναλαμβάνει τα λεπτά. Στο κέντρο, ένας κόκκινος αναλογικός δείκτης ολοκληρώνει την εικόνα, μετρώντας τα δευτερόλεπτα και προσθέτοντας ακόμη περισσότερη κίνηση στο ιδιαίτερο σκηνικό.

Η κάσα από μαύρο ματ κεραμικό, διαμέτρου 42 χιλιοστών, ενισχύει τον στρατιωτικό χαρακτήρα του μοντέλου, ενώ το κόκκινο κρύσταλλο ζαφειριού δημιουργεί μια εντυπωσιακή αντίθεση με το σκοτεινό φινίρισμα. Δεν πρόκειται για ένα ρολόι που περνά απαρατήρητο, ούτε και για μια επιλογή που απευθύνεται σε όσους αναζητούν κάτι διακριτικό. Είναι μια ξεκάθαρη δήλωση ταυτότητας.

Στο εσωτερικό του βρίσκεται ο αυτόματος μηχανισμός BR-CAL.302, βασισμένος στον δοκιμασμένο Sellita SW300, με αυτονομία περίπου 38 ωρών. Παρά τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, το Red Radar παραμένει ένα κανονικό εργαλείο καθημερινής χρήσης, με στεγανότητα έως 100 μέτρα και κρύσταλλο ζαφειριού.

Η τιμή του είναι στα 4.600 δολάρια και όσο μπορεί να μην είναι το ρολόι που θα επιλέξεις για να διαβάζεις την ώρα με μια γρήγορη ματιά, είναι όμως από εκείνα που θα σε κάνουν να κοιτάζεις τον καρπό σου λίγο συχνότερα. Άλλωστε, δεν αγοράζεις κάθε μέρα ένα ρολόι που μοιάζει να έχει βγει απευθείας από το ραντάρ ενός μαχητικού.