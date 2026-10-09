ROAMER: Τι είναι τελικά τα ρολόγια που βλέπουμε στις διαφημίσεις της Ευρωλίγκας;

Αν παρακολουθείς συστηματικά Ευρωλίγκα, είναι πολύ πιθανό να έχεις πετύχει το όνομα ROAMER στις διαφημίσεις ανάμεσα στα TV timeout ή απλά τις διακοπές των αγώνων.

Για αρχή όλοι αναρωτηθήκαμε αν προφέρεται όντως «Ροάμερ» και δεν είναι ας πούμε «ρόουμερ», σύντομα όμως αποφασίσαμε να το αφήσουμε εκεί που είναι και να μάθουμε τελικά τι παίζει από πίσω.

Η απάντηση βρίσκεται στην Ελβετία, στην ιστορία της ωρολογοποιίας και σε μια αγορά όπου το να φτιάχνεις ένα καλό ρολόι είναι μόνο η μισή δουλειά. Η άλλη μισή είναι να πείσεις τον κόσμο ότι αξίζει να το φορέσει.

Η ROAMER of Switzerland δεν είναι μια εταιρεία που εμφανίστηκε ξαφνικά για να εκμεταλλευτεί την προβολή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με την ιστορία της να ξεκινά το 1888, ενώ η φιλοσοφία της περιστρέφεται γύρω από την ελβετική κατασκευή, τη διαχρονική σχεδίαση και την προσπάθεια να προσφέρει αξιόλογα ρολόγια χωρίς να απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους διαθέτουν budget πολυτελούς αυτοκινήτου.

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Από ένα εργαστήριο του 1888 σε ένα διεθνές brand

Η ROAMER ιδρύθηκε από τον Fritz Meyer στην πόλη Ζόλοτουρν της Ελβετίας και αυτό που ξεκίνησε ως ένα μικρό εργαστήριο εξελίχθηκε σταδιακά σε μια επιχείρηση με σημαντική παρουσία στην ιστορία της ελβετικής ωρολογοποιίας.

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Στις αρχές του 20ού αιώνα, η εταιρεία ανέπτυξε δικούς της μηχανισμούς, ενώ το 1907 η συνεργασία του Meyer με τον ωρολογοποιό Johann Stüdeli αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην εξέλιξή της. Η ROAMER επένδυσε στην κατασκευή μηχανισμών και στην ανθεκτικότητα, δύο στοιχεία που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ταυτότητάς της.

Ενδεικτικό της ανάπτυξής της είναι ότι, σύμφωνα με το ιστορικό της εταιρείας, το 1923 είχε ήδη φτάσει στην παραγωγή ενός εκατομμυρίου ρολογιών. Το 1952 καθιερώθηκε η επωνυμία ROAMER Watch Co. SA, ενώ τις επόμενες δεκαετίες η γκάμα της επεκτάθηκε, ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις της αγοράς.

Με άλλα λόγια, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα καινούργιο όνομα που ανακάλυψε το marketing, αλλά ένα brand με ιστορία άνω του ενός αιώνα, η οποία επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της στη σύγχρονη αγορά.

Τι ρολόγια κατασκευάζει και σε ποιον απευθύνεται;

Το ενδιαφέρον με τη ROAMER είναι ότι η συλλογή της περιλαμβάνει κλασικά ρολόγια για καθημερινή χρήση, πιο κομψά μοντέλα, χρονογράφους, αλλά και αθλητικού χαρακτήρα επιλογές, όπως καταδυτικά ρολόγια.

https://www.instagram.com/p/Ddrer4UCNlN/

Ανάμεσα στις σειρές της ξεχωρίζουν οι Searock Automatic, Competence Skeleton IV, Deep Sea 200 και Pro Chrono. Η πρώτη απευθύνεται σε όσους προτιμούν την αυτόματη μηχανική λειτουργία, η δεύτερη δίνει έμφαση στον εντυπωσιακό σχεδιασμό του μηχανισμού, ενώ οι Deep Sea 200 και Pro Chrono έχουν πιο σπορ προσανατολισμό.

Υπάρχει, επομένως, επιλογή τόσο για κάποιον που θέλει ένα ρολόι με μεταλλικό μπρασελέ και καθαρό καντράν για το γραφείο όσο και για εκείνον που αναζητά ένα πιο δυναμικό αξεσουάρ για το καθημερινό του ντύσιμο.

Στα επίσημα προϊόντα της εταιρείας συναντάμε ανοξείδωτο ατσάλι, κρύσταλλο ζαφειριού, quartz μηχανισμούς και αυτόματες επιλογές, ανάλογα με το μοντέλο. Αυτή η διαφοροποίηση έχει σημασία: δεν είναι όλα τα ρολόγια ίδια ούτε ως προς τον μηχανισμό ούτε ως προς τις δυνατότητές τους.

https://www.instagram.com/p/DdJW0qLCHag/

Πόσο κοστίζουν; Είναι προσιτή πολυτέλεια;

Στο επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας, αρκετά μοντέλα εμφανίζονται σε τιμές μερικών εκατοντάδων δολαρίων, ενώ οι πιο σύνθετες μηχανικές επιλογές κινούνται υψηλότερα. Ενδεικτικά, το Deep Sea 200 εμφανίζεται στα 489 δολάρια, ενώ το Competence Skeleton IV ξεπερνά τα 1.200 δολάρια σε συγκεκριμένες εκδόσεις. Οι τιμές αυτές αφορούν το επίσημο κατάστημα και δεν αποτελούν επιβεβαιωμένες ελληνικές λιανικές τιμές.

Η τοποθέτησή της, λοιπόν, βρίσκεται ανάμεσα στη μαζική αγορά οικονομικών ρολογιών και στην ακριβότερη πλευρά της ελβετικής ωρολογοποιίας, χωρίς αυτό να σημαίνει αυτομάτως ότι κάθε μοντέλο αποτελεί ευκαιρία, αλλά περισσότερο ότι η ROAMER προσπαθεί να κάνει την ελβετική κατασκευή πιο προσιτή σε ένα ευρύτερο κοινό.

Και, ας είμαστε ειλικρινείς, δεν χρειάζονται όλοι ένα ρολόι που κοστίζει όσο ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο για να έχουν κάτι ενδιαφέρον στον καρπό τους.

https://www.instagram.com/p/DZ-2bjdxd-m/

Τελικά, αξίζει να της δώσεις σημασία;

Αν ψάχνεις ένα ρολόι με ελβετική καταγωγή, διαχρονική αισθητική και επιλογές σε διαφορετικές κατηγορίες τιμής, η ROAMER αξίζει μια θέση στη λίστα σου. Όχι επειδή τη βλέπεις στα διαφημιστικά διαλείμματα ενός αγώνα Παναθηναϊκού ή Ολυμπιακού, αλλά επειδή έχει πίσω της μια πραγματική ιστορία ωρολογοποιίας.

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Και, όπως συμβαίνει με κάθε ρολόι που αξίζει να φορέσεις, το σημαντικότερο δεν είναι πόσες φορές είδες το όνομά του στην οθόνη, αλλά όταν κοιτάζεις τον καρπό σου, να χαμογελάς με την επιλογή σου.