Panerai Luminor Firenze 8 Giorni: Ένα ρολόι για να νιώσεις Ιταλός

Μπορεί πλέον να είναι της μόδας τα πιο μικρά ρολόγια, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μας τρελαίνουν ακόμα τα μεγάλα. Ειδικά αν η μάρκα γράφει Panerai. Η ιταλική ωρολογοποιία έχει χτίσει εδώ και δεκαετίες μια πολύ συγκεκριμένη αισθητική ταυτότητα, με μεγάλα, επιβλητικά cases, στρατιωτικές καταβολές και έναν σχεδιασμό που σε ελκύει.

Για να γιορτάσει τα 100 χρόνια του ιστορικού της boutique στη Φλωρεντία, η Panerai παρουσιάζει δύο ειδικές εκδόσεις του Luminor Firenze 8 Giorni. Η μία έρχεται σε γυαλισμένο ατσάλι και η άλλη σε Platinumtech, το ιδιαίτερο υλικό της Panerai που ανεβάζει το αναβαθμίσει το συγκεκριμένο μοντέλο σε άλλη κατηγορία, μαζί φυσικά και την τιμή του, που ξεπερνά τα $56.000.

Η έμπνευση για τις δύο εκδόσεις είναι ένα σπάνιο πρωτότυπο ref. 6152/1 της δεκαετίας του 1960, το οποίο ανήκε σε ιδιωτική συλλογή, με την Panerai να παίρνει ένα κομμάτι από το παρελθόν της, και το πέρασε από το φίλτρο του σήμερα, χωρίς να πειράξει υπερβολικά τη συνταγή που έκανε τα Luminor αναγνωρίσιμα.

Στο κέντρο της εμφάνισης βρίσκεται, φυσικά, το χαρακτηριστικό προστατευτικό της κορώνας, με τις παράλληλες αυλακώσεις να μην είναι απλώς εκεί για να κάνουν το ρολόι να δείχνει πιο «Panerai». Η κατασκευή είχε σχεδιαστεί ώστε οι δύτες να μπορούν να χειρίζονται ευκολότερα την κορώνα ακόμη και με γάντια ή σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας.

Αυτή τη φορά, όμως, πάνω στο συγκεκριμένο στοιχείο προστίθεται και η ένδειξη «Firenze», ως αναφορά στην ιστορική boutique της Piazza San Giovanni. Η κάσα παραμένει στις 44 mm, με cushion-shaped σχεδιασμό που παραπέμπει στο vintage πρωτότυπο, ενώ οι γυαλισμένες και βουρτσισμένες επιφάνειες δίνουν στο ρολόι την απαραίτητη αντίθεση. Ειδικά στην έκδοση από Platinumtech, το αποτέλεσμα είναι όσο πολυτελές περιμένεις από ένα Panerai αυτής της κατηγορίας, χωρίς να χάνει εκείνη την κάπως «εργαλειακή» προσωπικότητα που το έκανε διάσημο.

Οι δύο εκδόσεις μπορούν να φορεθούν με μαύρο δερμάτινο λουράκι με contrasting ραφές, ενώ υπάρχει και rubber επιλογή για πιο sporty προσέγγιση.

Η πιο σπάνια από τις δύο είναι, όπως θα περίμενε κανείς, η έκδοση με το platinum dial, καθώς η παραγωγή της περιορίζεται μόλις στα 100 κομμάτια, κάτι που την κάνει περισσότερο συλλεκτικό αντικείμενο παρά απλώς ένα ακόμη πολυτελές ρολόι.

Το συγκεκριμένο Panerai δεν προσπαθεί να ξεχάσει από πού ξεκίνησε για να γίνει πιο luxury, αλλά κάνει το ακριβώς αντίθετο. Παίρνει την ιστορία του, την κάνει πιο εκλεπτυσμένη και την περνάει στον καρπό με τον ίδιο τρόπο που η Φλωρεντία έχει μάθει να κάνει εδώ και αιώνες με οτιδήποτε θεωρείται πραγματικά ιταλικό.