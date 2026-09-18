Η Ιντερνασιονάλ δέχθηκε απαγόρευση μεταγραφών... λόγω Ολυμπιακού

Ποινή επιβλήθηκε στην βραζιλιανική Ιντερνασιονάλ εξαιτίας οικονομικής εκκρεμότητας προς τον Ολυμπιακό για τη μεταγραφή του Ραμόν το 2025, με αποτέλεσμα να τιμωρηθεί από τη FIFA με απαγόρευση μεταγραφών.

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που ο βραζιλιανικός σύλλογος δέχεται μέσα στον ίδιο μήνα ban από τη FIFA.

Σύμφωνα με πληροφορίες του βραζιλιανικού «ge», η Ιντερνασιονάλ δεν έχει εκπληρώσει τις οικονομικές της υποχρεώσεις προς τους «ερυθρόλευκους» από την απόκτηση του Ραμόν τον Ιανουάριο του 2025, με αποτέλεσμα η Παγκόσμια Ομοσπονδία να επιβάλει απαγόρευση μεταγραφών. Ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ είχε παραχωρηθεί από τον Ολυμπιακό στην Ιντερνασιονάλ έναντι ποσού που έφτανε το 1,5 εκατ. ευρώ. Η μετακίνησή του είχε ολοκληρωθεί στις 31 Ιανουαρίου του 2025, με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο έως το τέλος του 2027, ωστόσο το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας δεν έχει εξοφληθεί από την πλευρά των Βραζιλιάνων.

Το παράδοξο στην υπόθεση είναι το γεγονός πως ο Ραμόν δεν αγωνίζεται πλέον στην Ιντερνασιονάλ αφού αγωνίζεται ως δανεικός στη Βιτόρια.