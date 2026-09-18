ΑΕΚ: Κλήθηκε στην εθνική Μαυριτανίας ο Κοϊτά

Στην αποστολή της εθνικής Μαυριτανίας κλήθηκε ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά για τα παιχνίδια των προκριματικών του Copa Africa.

Ο Ισπανός προπονητής της εθνικής Μαυριτανίας, Άριτζ Λόπεθ Καμπράλ συμπεριέλαβε στις κλήσεις του τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Ο 27χρονος εξτρέμ θα βοηθήσει έτσι στην πατρίδα του στα δύο πρώτα ματς των προκριματικών του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Η Μαυριτανία υποδέχεται στις 24 του Σεπτεμβρίου την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ενώ πέντε μέρες αργότερα παίζει εκτός έδρας με το Μπενίν στα πλαίσια του έκτου ομίλου στον οποίο και συμμετέχει.

Ο Κοϊτα έχει ήδη 23 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της χώρας του και έχει καταφέρει να βρει δίχτυα 3 φορές.