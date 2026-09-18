Θλίψη στο NBA: «Έφυγε» από τη ζωή ο Μάικλ Σουίτνι (vids)

Σε ηλικία μόλις 43 ετών «έφυγε» από την ζωή ο Αμερικανός φόργουροντ.

Θλίψη στο NBA: «Έφυγε» από τη ζωή ο Μάικλ Σουίτνι (vids)
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Στο πένθος βυθίστηκε ο κόσμος του ΝΒΑ μετά το άκουσμα της είδησης του «χαμού» του Μάικλ Σουίτνι, σε ηλικία μόλις 43 ετών.

Τα αίτια του απροσδόκητου χαμού του ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά, κάτι που αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες.

Ο Σουίτνι είχε «πλούσια» καριέρα στο ΝΒΑ, , με θητείες σε Νιου Γιορκ Νικς (2003-2005) και Σικάγο Μπουλς (2000-2007).

Έπαιξε σε 233 παιχνίδια στη λίγκα, μετρώντας 6.5 πόντους και 4.5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά 15.5 λεπτά συμμετοχής.

Τόσο οι Νικς, όσο και οι Μπουλς εξέδωσαν συλλυπητήριες ανακοινώσεις.

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