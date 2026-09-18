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Ολυμπιακός: Στην αποστολή του Μεξικού ο Αρμάντο Γκονζάλες - Τα ματς που θα δώσει

Στις επιλογές του Ράφα Μάρκες βρίσκεται ο Αρμάντο Γκονζάλες, μετά την εκρηκτική του εκκίνηση στον Ολυμπιακό.

Ολυμπιακός: Στην αποστολή του Μεξικού ο Αρμάντο Γκονζάλες - Τα ματς που θα δώσει
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Ο επιθετικός του Ολυμπιακού αποτελεί μία από τις επιλογές του Ράφα Μάρκες για τις επόμενες αναμετρήσεις του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας, με τον 22χρονο να ετοιμάζεται να ενισχύσει την «Ελ Τρι».

Ο Γκονζάλες έχει ξεκινήσει με πολύ καλό ρυθμό τη φετινή σεζόν, έχοντας ήδη σημειώσει τέσσερα γκολ με την ερυθρόλευκη φανέλα στις διοργανώσεις του Europa League και του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Έτσι, θα απουσιάσει το επόμενο διάστημα από τις προπονήσεις του με τον Ολυμπιακό, προκειμένου να ενσωματωθεί στην εθνική ομάδα του Μεξικού.

Η ομάδα του Μεξικού θα δώσει συνολικά τέσσερα φιλικά παιχνίδια το επόμενο διάστημα. Πρώτος αντίπαλος θα είναι η Κολομβία στις 26 Σεπτεμβρίου, ενώ ακολουθούν οι αναμετρήσεις με το Περού στις 30 του μηνός, τις ΗΠΑ στις 04 Οκτωβρίου και τη Χιλή δύο μέρες αργότερα.

Η συγκεκριμένη είναι η πρώτη αποστολή του Ράφα Μάρκες ως πρώτου προπονητή της εθνικής Μεξικού. Ο τεχνικός της «Ελ Τρι» συμπεριέλαβε στις επιλογές του, εκτός από τον Γκονζάλες, και τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, ενώ στην αποστολή βρίσκονται επίσης ο Ίρβινγκ Λοζάνο και ο Σάντι Χιμένεθ.

Ο Μάρκες κατέγραψε 148 συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Μεξικού κατά τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Παράλληλα, αγωνίστηκε σε 19 παιχνίδια Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας συμμετάσχει σε πέντε διοργανώσεις, το 2002, το 2006, το 2010, το 2014 και το 2018.

Μάλιστα, ο άλλοτε άσος της Μπαρτσελόνα ήταν αρχηγός του Μεξικού και στα πέντε Μουντιάλ, ενώ πέτυχε συνολικά τρία γκολ, κόντρα σε Αργεντινή, Αυστραλία και Κροατία.

Σε επίπεδο συλλόγων, ο Μάρκες αγωνίστηκε, μεταξύ άλλων, σε Μονακό, Μπαρτσελόνα, Νιού Γιόρκ Ρεντ Μπουλς και Ελλάς Βερόνα. Στην εθνική ομάδα είχε επίσης τον ρόλο του βοηθού του Αγκίρε, μέχρι την απομάκρυνση του έμπειρου τεχνικού μετά το Μουντιάλ 2026.

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