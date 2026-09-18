Βάρη: Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά και αναζητείται η μητέρα του μετά την επίθεση σκύλων

Επίθεση δύο μεγαλόσωμων σκύλων σε βάρος δύο γυναικών σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου στη Βάρη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για ζώα που ανήκουν στην οικογένεια του Στέφανου Τσιτσιπά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο σκυλιά βγήκαν από οικία στην οδό Υπάτης και επιτέθηκαν σε δύο ανθρώπους που βρίσκονταν στο σημείο. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν για την παροχή ιατρικής βοήθειας, ενώ κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές.

Στο πλαίσιο της υπόθεσης, έχει συλληφθεί η μία από τις δύο ιδιοκτήτριες των σκύλων, ενώ η δεύτερη αναζητείται από την Αστυνομία στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Η γυναίκα που αναζητείται είναι η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, Γιούλια Σαλνίκοβα η οποία αναζητείται για σύλληψη. Η αδελφή της, έχει ήδη συλληφθεί και κρατείται. Σύμφωνα με πληροφορίες η θεία του Έλληνα τενίστα φιλοξενούσε τους δύο σκύλους.

Σημειώνεται πως και τον Μαϊο του 2025 τα σκυλιά της οικογένειας Τσιτσιπά είχαν επιτεθεί σε άνθρωπο στην περιοχή της Βουλιαγμένης.

Τρεις επιθέσεις μέσα σε λίγες ώρες

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως τα δύο ζώα έφυγαν από οικία στην περιοχή της Βάρης και, περίπου στις 07:00 με 07:30, επιτέθηκαν αρχικά σε γάτα και στη συνέχεια σε έναν άνδρα 76 ετών, στην οδό Υπάτης, στη Βούλα. Ο άνδρας τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι. Μετέβη αρχικά στο Κέντρο Υγείας Βούλας και ακολούθως σε ιδιωτικό νοσοκομείο στο Φάληρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας είχε καλέσει συγγενικό του πρόσωπο, γυναίκα 67 ετών, προκειμένου να του προσφέρει βοήθεια. Η γυναίκα πήγε στο σημείο και, στη συμβολή των οδών Υπάτης και Αγάπης στη Βούλα, δέχθηκε επίθεση από το ένα σκυλί και τραυματίστηκε επίσης στο αριστερό χέρι.

Την ίδια μέρα μάλιστα, τα δύο σκυλιά που εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν ελεύθερα τραυμάτισαν στο αριστερό χέρι και στο πόδι ακόμη μία 57χρονη, η οποία μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ και χρειάστηκε να κάνει ράμματα.