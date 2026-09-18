Κανείς δεν είναι έτοιμος για αυτό που θα συμβεί στο « Παύλος Γιαννακόπουλος », πριν το τζάμπολ του Παναθηναϊκος-Μπουργκ.

Το ρολόι θα πλησιάζει τις 21:00. Είναι η ώρα που οι παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR και της Μπουργκ θα κάνουν προθέρμανση στο Glass Floor και όσοι θα βρίσκονται στις εξέδρες του Telekom Center Athens θα νιώθουν κάτι κοινό. Κάτι λες και… τρέμει η Γη και δεν θα απέχουν πολύ από την πραγματικότητα.

Τα βλέμματα όλων θα στραφούν στη φυσούνα και τότε ένα σύνθημα θα κινδυνεύει να διαλύσει από τα ντεσιμπέλ την οροφή του γηπέδου, για την υποδοχή του ανθρώπου που για δεκατέσσερα χρόνια έμοιαζε να ανήκει οριστικά στο παρελθόν της ομάδας. Μόνο που αυτό το… παρελθόν, αυτή τη φορά, θα κάθεται ξανά στον πάγκο.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς επέστρεψε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2026, σχεδόν 14 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της πρώτης του θητείας και όσο κι αν έχουμε συνηθίσει πλέον στην ιδέα, υπάρχει μία λεπτομέρεια που δεν έχουμε ζήσει ακόμα. Τη στιγμή που θα τον δούμε πραγματικά εκεί, μέσα στο νέο Telekom Center Athens, μπροστά στον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Όταν θα συμβεί το...

«Ομπράντοβιτς… πόρομ, περόμ, περόμ…»

Το συγκεκριμένο σύνθημα έχει τη δική του μνήμη, είναι από εκείνα που δεν χρειάζονται οδηγίες, πρόβα ή συνεννόηση. Έχουν μείνει μέσα στην καρδιά του κόσμου. Και όσο να είναι, αυτή η συγκεκριμένη στιγμή ενδέχεται να είναι πολύ μεγαλύτερη από έναν απλό χαιρετισμό σε έναν προπονητή.

Γιατί ο Ομπράντοβιτς δεν επιστρέφει απλώς σε ένα γήπεδο όπου έχει γνωρίσει τεράστιες επιτυχίες, αλλά σε έναν χώρο όπου μια ολόκληρη γενιά έμαθε να βλέπει, να καταλαβαίνει και τελικά να αγαπά το μπάσκετ.

Όταν μιλάμε για την πρώτη εποχή Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, είναι εύκολο να καταφύγουμε στους αριθμούς. Πέντε ευρωπαϊκά, πρωταθλήματα, Κύπελλα, Final Four, βραδιές που έμοιαζαν σχεδόν προγραμματισμένες να καταλήξουν σε πράσινο πανηγύρι.

Ο Παναθηναϊκός του Ομπράντοβιτς δεν ήταν απλώς μία ομάδα που κέρδιζε, αλλά ένας τρόπος να βλέπεις το μπάσκετ. Και μέσα σε αυτόν τον τρόπο μεγάλωσαν χιλιάδες άνθρωποι.

Για κάποιους, εκείνες οι ομάδες ήταν οι πρώτες μεγάλες μπασκετικές αναμνήσεις. Για άλλους, τα βράδια που έμαθαν τα ονόματα του Διαμαντίδη, του Σπανούλη, του Μπατίστ, του Σάρας, του Αλβέρτη, του Φώτση και τόσων ακόμη. Για μια ολόκληρη γενιά, όμως, πάνω από όλα ήταν η αίσθηση ότι όταν ο Παναθηναϊκός έμπαινε στο παρκέ, κάτι πολύ δύσκολο θα συνέβαινε στους απέναντι.

Αυτό δεν το δημιουργεί ένας τίτλος, αλλά χρόνια δυναστείας.

14 χρόνια μετά…

Έχουμε ήδη δει τον Ομπράντοβιτς ξανά στην Αθήνα, τις φωτογραφίες, τις ανακοινώσεις, τις δηλώσεις, τις προπονήσεις και τα πρώτα φιλικά στη Ρόδο. Έχουμε ακούσει τους παίκτες του να μιλούν για τη φιλοσοφία του και να εξηγούν πώς δουλεύουν μαζί του.

Όλα αυτά, όμως, είναι η λογική πλευρά της επιστροφής, η 18η Σεπτεμβρίου θα είναι η συναισθηματική. Γιατί άλλο να διαβάζεις ότι ο Ζοτς επέστρεψε και άλλο να τον βλέπεις να βγαίνει από τη φυσούνα, βαδίζοντας προς τον πράσινο πάγκο για να κατευθύνει την ομάδα.

Δεν θα έχει σημασία αν η νέα ομάδα έχει δέσει, ούτε και ποιο σύστημα θα χρησιμοποιήσει, αν ο Μπάντιο θα τρέξει το pick and roll όπως θέλει ο προπονητής ή αν το rotation της σεζόν θα είναι αυτό που περιμένουμε.

Για λίγα λεπτά, τίποτα από όλα αυτά δεν θα έχει σημασία, παρά μόνο ένας άνθρωπος και ένας ήχος: «Ομπράντοβιτς!»

Η στιγμή που θα γίνει ανάμνηση

Το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» έχει ήδη μάθει να δημιουργεί εικόνες και στιγμές που ξεφεύγουν από τα όρια του μπάσκετ. Το 2024 ήταν το Καλλιμάρμαρο, με το παιχνίδι «Κάτω από τα αστέρια», το 2025 με το τουρνουά στην Αυστραλία, μαζί με την πράσινη ομογένεια. Και τώρα, για το 8ο τουρνουά της ιστορίας, επιστρέφει στο σπίτι του, στο Telekom Center Athens, αλλά όπως δείχνουν τα πράγματα έχει τα κατάλληλα υλικά για να γίνει ξεχωριστό.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα στέκεται στην άκρη του πάγκου, θα κοιτάξει προς την εξέδρα και εκείνη θα του απαντήσει.

Θα σηκωθούν κινητά, άνθρωποι από τις θέσεις τους, κάποιοι ενδεχομένως θα συγκινηθούν περισσότερο απ’ όσο περίμεναν. Ίσως κάποιοι νεότεροι κοιτάξουν τους παλιότερους για να καταλάβουν γιατί αυτή η στιγμή έχει τόσο βάρος.

Και μετά θα ακουστεί για πρώτη φορά το «Ομπράντοβιτς!» Τα υπόλοιπα, αφήστε τα για το Telekom Center Athens.

Για να μαθαίνεις τα πάντα γύρω από το 8ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», κάνε κλικ εδώ.