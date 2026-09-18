Λέοναρντ: «Δεν κυνηγάω πρωταθλήματα, δεν ήθελα να φορέσω χίλιες φανέλες»

Ο Καουάι Λέοναρντ επέστρεψε στους Τορόντο Ράπτορς, με τους οποίους πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2019, και δεν έκρυψε το ιδιαίτερο δέσιμο που έχει με την ομάδα και την πόλη.

Ο Αμερικανός σταρ αναφέρθηκε στους λόγους που τον έκαναν να επιλέξει την επιστροφή του στο Τορόντο, τονίζοντας πως η οικογένειά του αγαπά την πόλη, ενώ αποκάλυψε πως ο γιος του, ο οποίος γεννήθηκε εκεί, τον ρωτούσε πότε θα επιστρέψουν.

Όσα είπε ο Λέοναρντ:

«Δεν κυνηγάω πραγματικά πρωταθλήματα, προσπαθώντας να βρω την καλύτερη ομάδα με την οποία θα μπορούσα να κερδίσω. Δεν ήθελα να φορέσω χίλιες φανέλες. Η πόλη αρέσει στην οικογένεια μου, το απολαμβάνω. Ο γιος μου γεννήθηκε εδώ και πάντα με ρωτούσε πότε θα μπορέσει να επιστρέψει».