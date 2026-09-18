Λέοναρντ: «Δεν κυνηγάω πρωταθλήματα, δεν ήθελα να φορέσω χίλιες φανέλες»
Ο Καουάι Λέοναρντ μίλησε για την επιστροφή του στους Τορόντο Ράπτορς, την ομάδα με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα του NBA το 2019, αναφερόμενος στους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να επιστρέψει στον Καναδά.
Ο Καουάι Λέοναρντ επέστρεψε στους Τορόντο Ράπτορς, με τους οποίους πανηγύρισε την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2019, και δεν έκρυψε το ιδιαίτερο δέσιμο που έχει με την ομάδα και την πόλη.
Ο Αμερικανός σταρ αναφέρθηκε στους λόγους που τον έκαναν να επιλέξει την επιστροφή του στο Τορόντο, τονίζοντας πως η οικογένειά του αγαπά την πόλη, ενώ αποκάλυψε πως ο γιος του, ο οποίος γεννήθηκε εκεί, τον ρωτούσε πότε θα επιστρέψουν.
Όσα είπε ο Λέοναρντ:
«Δεν κυνηγάω πραγματικά πρωταθλήματα, προσπαθώντας να βρω την καλύτερη ομάδα με την οποία θα μπορούσα να κερδίσω. Δεν ήθελα να φορέσω χίλιες φανέλες. Η πόλη αρέσει στην οικογένεια μου, το απολαμβάνω. Ο γιος μου γεννήθηκε εδώ και πάντα με ρωτούσε πότε θα μπορέσει να επιστρέψει».