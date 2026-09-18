Στον ΠΑΟΚ ο Θανάσης Παπαγεωργίου

Ο ΠΑΟΚ ενίσχυσε το ρόστερ του στο βόλεϊ, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Θανάση Παπαγεωργίου.

Ο 28χρονος Έλληνας κεντρικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους και αναμένεται να δώσει επιπλέον λύσεις στην ομάδα του «Δικεφάλου» στη θέση του κεντρικού.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, ο Παπαγεωργίου αγωνίστηκε σε δύο ομάδες, καθώς φόρεσε κατά τη διάρκεια της σεζόν τις φανέλες του Ηρακλή και του Παμβοχαϊκού.

Η ανακοίνωση:

«Ο ΠΑΟΚ και το τμήμα βόλεϊ ανδρών ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον αθλητή, Θανάση Παπαγεωργίου, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Γεννημένος στις 29/10/1998, ο Θανάσης Παπαγεωργίου αγωνίζεται ως κεντρικός κι έχει ύψος 202cm.

Ο Θανάσης Παπαγεωργίου διαθέτει πολυετή παρουσία στα ελληνικά γήπεδα. Ξεκίνησε την πορεία του από τον ΓΣ Μέγα Αλέξανδρο, όπου αγωνίστηκε από το 2008/09 έως και το 2013/14, ενώ ακολούθησε η ΧΑΝΘ, στην οποία παρέμεινε από το 2014/15 έως το 2016/17. Από το 2017/18 έως το 2019/20 φόρεσε τη φανέλα του ΜΓΣ ΑΕ Κομοτηνής, ενώ τη σεζόν 2020/21 και το 2021/22 επέστρεψε στη ΧΑΝΘ.

Στη συνέχεια, αγωνίστηκε στον Αριστοτέλη Σκύδρας τη σεζόν 2022/23, στον ΑΟΠ Κηφισιάς την αγωνιστική περίοδο 2023/24 και στον Άθλο Ορεστιάδας τη σεζόν 2024/25. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο 2025/26 ξεκίνησε στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης και συνέχισε στον Παμβοχαϊκό.

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, ο Θανάσης Παπαγεωργίου δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, acpaok.gr:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που τη νέα χρονιά θα αγωνιστώ με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Θέλω να ευχαριστήσω τον προπονητή και τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μου. Από την πλευρά μου, είμαι έτοιμος να δουλέψω σκληρά και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, προκειμένου η ομάδα να διεκδικήσει και πάλι με αξιώσεις τους στόχους της τόσο στις εγχώριες, όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ελπίζω φέτος να κάνουμε ένα ακόμη βήμα μπροστά και να πετύχουμε όσα έχουμε θέσει ως στόχο. Εύχομαι, πάνω απ’ όλα, να έχουμε υγεία και μια σεζόν χωρίς τραυματισμούς και, στο τέλος, να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί πολλές επιτυχίες και τίτλους».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Θανάση».