Παναθηναϊκός: Συλλυπητήρια ανακοίνωση για το θάνατο του Δημήτρη Γούναρη
Πένθος στο «τριφύλλι» για την απώλεια του Δημήτρη Γούναρη, ο οποίος υπήρξε πρόεδρος της ΠΑ.ΛΕ.ΦΙΠ. από το 1981.
Ο Δημήτρης Γούναρης, επί δεκαετίες πρόεδρος της ΠΑ.ΛΕ.ΦΙΠ., δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Η απώλειά του βύθισε στο πένθος τον Παναθηναϊκό, με την «πράσινη» ΠΑΕ να εκδίδει συλλυπητήρια ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Δημήτρη Γούναρη. Ο εκλιπών συνέδεσε το όνομά του με την Πανελλαδική Λέσχη Φίλων Παναθηναϊκού (ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π.), της οποίας υπήρξε πρόεδρος από το 1981.
Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του».