Παναθηναϊκός: Συλλυπητήρια ανακοίνωση για το θάνατο του Δημήτρη Γούναρη

Ο Δημήτρης Γούναρης, επί δεκαετίες πρόεδρος της ΠΑ.ΛΕ.ΦΙΠ., δεν είναι πλέον ανάμεσά μας. Η απώλειά του βύθισε στο πένθος τον Παναθηναϊκό, με την «πράσινη» ΠΑΕ να εκδίδει συλλυπητήρια ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για την απώλεια του Δημήτρη Γούναρη. Ο εκλιπών συνέδεσε το όνομά του με την Πανελλαδική Λέσχη Φίλων Παναθηναϊκού (ΠΑ.ΛΕ.ΦΙ.Π.), της οποίας υπήρξε πρόεδρος από το 1981.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και στους οικείους του».