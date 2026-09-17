Κόντης: «Αν δεν βάζεις υψηλούς στόχους δεν καταφέρνεις τίποτα – Πάμε με σπασμένα τα φρένα»

Ο Χρήστος Κόντης παρουσιάστηκε απόλυτα ικανοποιημένος μετά την ιστορική νίκη του ΟΦΗ με 2-0 επί της Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Ο τεχνικός των Κυπελλούχων Ελλάδας, μιλώντας στην κάμερα της MAGENTA TV μετά το παιχνίδι, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για τη νοοτροπία που θέλει να περάσει στην κρητική ομάδα, θέλοντας να συνεχίσει το νικηφόρο μομέντουμ και στα επόμενα παιχνίδια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη:

Για το παιχνίδι: «Είμαστε χαρούμενοι όλοι, ζούμε ωραίες στιγμές. Ζούμε μία ομάδα που της αρέσει αυτό που κάνει και βάζει ψηλά τον στόχο. Ζούμε ωραίες στιγμές εδώ. Αν δεν βάζεις υψηλούς στόχους δεν πρόκειται να καταφέρεις τίποτα, το έχω πει από την πρώτη ημέρα. Θέλουμε να ξεπερνάμε τα όρια μας, δεν μας αρέσει το comfort zone. Κάναμε καθαρό σκορ, τι άλλο να πω; Πολλά συγχαρητήρια».

Για τους παίκτες του και την αποτελεσματικότητα του πλάνου: «Τους ζήτησα ότι όταν θα μπουν στο ματς να είναι 11 εναντίον 11 μόνο και να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Ήταν μία πολύ καλή ομάδα, μία ομάδα Bundesliga, με υψηλό επίπεδο. Δυσκολευτήκαμε πολύ, αλλά σε μία τέτοια βραδιά με τέτοιο πλάνο ξέραμε ότι δεν μπορείς να δώσεις χώρο στους παίκτες. Εμείς προσπαθήσαμε να παίξουμε medium to low block. Με αυτό το παιχνίδι βρήκαμε εμείς χώρους και εκτέλεσαν τέλεια το πλάνο. Είμαστε χαρούμενοι με αυτό που βλέπουμε. Πάμε με σπασμένα τα φρένα».

Για την συνέχεια: «Οι παίκτες κάνουν εμάς να πιστεύουμε ότι μπορούν να κάνουν το παραπάνω βήμα. Τους πείθουμε να δουν το ματς με πάθος. Υπάρχει κόσμος που μεταδίσει ενέργεια και τραγουδάει ασταμάτητα. Πιστεύουμε όλοι. Όλα αυτά έχουν φέρει την ομάδα σε αυτό το επίπεδο».

Για το πλάνο στα 90 λεπτά και το πώς έπεισε να μείνουν πίσω από την μπάλα: «Έχουμε μία ομάδα που λειτουργούμε σαν ένα γκρουπ. Όλοι κάνουμε άμυνα και θα επιτεθούμε όλοι μαζί. Αυτό που μας έχει δώσει αυτή τη θέση και στο πρωτάθλημα και στο Κύπελλο και στην Ευρώπη είναι η καλή μας αμυντική λειτουργία, το είχα πει και πέρυσι. Να κρατάμε το μηδέν σε όσα μπορούμε, ένα γκολ θα το βάλουμε».