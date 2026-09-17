· Νιου Γιορκ Νικς

Στο προπονητικό καμπ των Νιου Γιορκ Νικς ο Γκέιμπ Βίνσεντ

Ο Γκέιμπ Βίνσεντ βρίσκεται στο προπονητικό καμπ των Νιου Γιορκ Νικς και θα διεκδικήσει μία θέση στο ρόστερ της ομάδας, σύμφωνα με τον Ίαν Μπέγκλεϊ.

Στο προπονητικό καμπ των Νιου Γιορκ Νικς ο Γκέιμπ Βίνσεντ
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Οι Νιου Γιορκ Νικς συνεχίζουν την αναζήτηση παικτών στην αγορά και φαίνεται πως έχουν ξεχωρίσει την περίπτωση του Γκέιμπ Βίνσεντ.

Σύμφωνα με τον Ίαν Μπέγκλεϊ, ο 30χρονος γκαρντ βρίσκεται στο προπονητικό καμπ των Νικς και θα προσπαθήσει να κερδίσει μία θέση στο ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Βίνσεντ αγωνίστηκε τις τελευταίες 2,5 σεζόν στους Λος Άντζελες Λέικερς, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο μετακινήθηκε μέσω trade στους Ατλάντα Χοκς.

Την περασμένη σεζόν κατέγραψε 53 συμμετοχές, έχοντας κατά μέσο όρο 4,4 πόντους, 1,4 ασίστ και 1 ριμπάουντ ανά αγώνα, ενώ σούταρε με 34,1% από τη γραμμή του τριπόντου.

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