Κωστούλας: «Μπορούσαμε να πετύχουμε και τρίτο ή τέταρτο γκολ - Αξίζαμε τη νίκη»

Ιδιαίτερα χαρούμενος για τη σπουδαία επικράτηση του ΟΦΗ απέναντι στη Χόφενχαϊμ εμφανίστηκε ο Κωνσταντίνος Κωστούλας, μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Ο 21χρονος αμυντικός αναφέρθηκε στη συνολική εικόνα των Κρητικών και στην προσπάθεια που κατέβαλαν απέναντι στη γερμανική ομάδα, τονίζοντας πως το τελικό 2-0 ήταν αποτέλεσμα μιας εμφάνισης που δικαιούταν ο ΟΦΗ. Μάλιστα, όπως ανέφερε, το σκορ θα μπορούσε να είχε πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

Ο Κωστούλας δεν έμεινε, όμως, μόνο στη μεγάλη νίκη της πρεμιέρας. Έθεσε από τώρα τον βασικό στόχο του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League, ο οποίος είναι ξεκάθαρος: η ομάδα του Χρήστου Κόντη θέλει να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία και να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κωστούλας

«Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Αξίζαμε τη νίκη και στο τέλος θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει ακόμη δύο γκολ. Παίξαμε απέναντι σε έναν αντίπαλο με μεγάλη ευρωπαϊκή εμπειρία, όμως όλοι δώσαμε τα πάντα και πήραμε μια καθαρή νίκη. Συνεχίζουμε με στόχο την πρόκριση».