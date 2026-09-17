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Προμηθέας - Κορφέζ 94-93: Με τρομερό «buzzer-beater», ο Σάνον Έβανς «κράτησε» τους Πατρινούς στο BCL

Με τρομερή ανατροπή και buzzer beater τρίποντο από τον Σάνον Έβανς, ο Προμηθέας Πατρών επικράτησε με 94-93 της τουρκικής Κορφέζ στη Βουλγαρία και έδωσε συνέχεια στο ταξίδι του στα προκριματικά του BCL.

Προμηθέας - Κορφέζ 94-93: Με τρομερό «buzzer-beater», ο Σάνον Έβανς «κράτησε» τους Πατρινούς στο BCL
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Πολύ σκληρός για να πεθάνει αποδείχθηκε ο Προμηθέας στην αναμέτρηση κόντρα στην Κορφέζ για τα προκριματικά του BCL.

Οι Πατρινοί παρότι βρίσκονταν πίσω με 7 πόντους 1:30' πριν τη λήξη του αγώνα (84-91), έκαναν τρομερή ανατροπή και με buzzer beater τρίποντο από τον Σάνον Έβανς έφυγαν νικητές με 94-93 από τη «SamElyon Arena» της Βουλγαρίας.

Κάπως έτσι, η ομάδα του Γιώργου Βόβορα πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά των προκριματικών της διοργανώσης, όπου θα αντιμετωπίσει είτε τη Μπενφίκα είτε την Ράστα Βέχτα.

Κορυφαίος για τους Αχαιούς ήταν φυσικά ο Σάνον Έβανς, με τον Αμερικανό γκαρντ να πετυχαίνει συνολικά 22 πόντους (1/2 δίποντα, 6/12 τρίποντα, 2/2 βολές), 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Άξιος συμπαραστάτης του ο Κάθμπερτσον με 15 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 21-25, 51-46, 69-72, 94-93

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