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Νίκολιτς για τραυματισμό Βάργκα: «Δεν θα παίξει με Βόλο, ελπίζω να μην τον κρατήσει μακριά για πολύ»

Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για τον τραυματισμό του Μπαρνάμπας Βάργκα, στο πλαίσιο της συνέντευξη Τύπου του ΑΕΚ – Πανσερραϊκός, για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. 

Βαγγέλης Πάτας

Νίκολιτς για τραυματισμό Βάργκα: «Δεν θα παίξει με Βόλο, ελπίζω να μην τον κρατήσει μακριά για πολύ»
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Η ΑΕΚ έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στον Πανσερραϊκό κι έκανε με εμφατικό τρόπο το «2 στα 2» στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης, έχοντας μεγάλο πρωταγωνιστή τον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος πραγματοποίησε ένα απίστευτο πρώτο ημίχρονο, μετρώντας τέσσερις ασίστ και ένα γκολ!

Η ευρεία νίκη, ωστόσο, επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Βάργκα, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στον οπίσθιο μηριαίο. Ο Νίκολιτς αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Ούγγρου, επιβεβαιώνοντας ότι είναι μυϊκός, υπογραμμίζοντας ότι φαίνεται δυνατός και θα είναι δεδομένα εκτός με τον Βόλο. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα του ότι δεν θα μείνει εκτός για καιρό.

«Φαίνεται δυνατό, είναι στο πίσω μέρος, δεν θα παίξει στο ματς με τον Βόλο. Ελπίζω να μην τον κρατήσει μακριά για πολύ γιατί είναι φορμαρισμένος και σημαντικός για μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της ΑΕΚ.

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