Απίθανα πράγματα στο Παγκρήτιο με τους Ομιλήτες να παίρνουν προβάδισμα κόντρα στους Γερμανούς.

«Φωτιά» στο Παγκρήτιο βάζει ο ΟΦΗ, ο οποίος ζει το δικό του όνειρο και προηγείται με 1-0 της Χόφενχαϊμ στην παρθενική του συμμετοχή σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Στο 30' οι Ομιλήτες έβγαλαν τρομερή αντεπίθεση μετά το βολέ από τον Χριστογεώργο. Η μπάλα έφτασε στον Κόντρο, ο οποίος πάσαρε στον Αϊτόρ και εκείνος με άψογο τελείωμα άνοιξε το σκορ.