Κύπελλο Ελλάδας: Στην κορυφή μαζί με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό η ΑΕΚ
Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία έπειτα από τρεις αγωνιστικές.
Με δύο παιχνίδια ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας, με τα αποτελέσματα να μην επιφυλάσσουν κάποια μεγάλη έκπληξη.
Η αρχή έγινε στην αναμέτρηση της Καλαμάτας με την ΑΕΛ, όπου οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1. Έτσι, αμφότερες εξακολουθούν να αναζητούν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση.
Το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής, πάντως, είχε εντελώς διαφορετική εξέλιξη. Η ΑΕΚ πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση στην «Allwyn Arena» και διέλυσε τον Πανσερραϊκό με το εμφατικό 8-1.
Τα αποτελέσματα
Νίκη Βόλου – Αστέρας AKTOR 0-3
Άρης – Μαρκό 1-0
Κηφισιά – Παναθηναϊκός 0-2
Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 0-1
Καλαμάτα – ΑΕΛ Novibet 1-1
ΑΕΚ - Πανσερραϊκός 8-1
Η βαθμολογία
Η επόμενη αγωνιστική (27-29/10)
Αστέρας AKTOR – Κηφισιά
Παναθηναϊκός – Άρης
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ
ΑΕΛ – ΟΦΗ
Βόλος – Ατρόμητος
Μαρκό – Ολυμπιακός
Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα
Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου