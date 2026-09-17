Κύπελλο Ελλάδας: Στην κορυφή μαζί με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό η ΑΕΚ

Με δύο παιχνίδια ολοκληρώθηκε η 3η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας, με τα αποτελέσματα να μην επιφυλάσσουν κάποια μεγάλη έκπληξη.

Η αρχή έγινε στην αναμέτρηση της Καλαμάτας με την ΑΕΛ, όπου οι δύο ομάδες έμειναν στο 1-1. Έτσι, αμφότερες εξακολουθούν να αναζητούν την πρώτη τους νίκη στη διοργάνωση.

Το τελευταίο παιχνίδι της αγωνιστικής, πάντως, είχε εντελώς διαφορετική εξέλιξη. Η ΑΕΚ πραγματοποίησε επιβλητική εμφάνιση στην «Allwyn Arena» και διέλυσε τον Πανσερραϊκό με το εμφατικό 8-1.

Τα αποτελέσματα

Νίκη Βόλου – Αστέρας AKTOR 0-3

Άρης – Μαρκό 1-0

Κηφισιά – Παναθηναϊκός 0-2

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 0-1

Καλαμάτα – ΑΕΛ Novibet 1-1

ΑΕΚ - Πανσερραϊκός 8-1

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (27-29/10)

Αστέρας AKTOR – Κηφισιά

Παναθηναϊκός – Άρης

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

ΑΕΛ – ΟΦΗ

Βόλος – Ατρόμητος

Μαρκό – Ολυμπιακός

Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα

Πανσερραϊκός – Νίκη Βόλου