Γκάβι: «Με τους τραυματισμούς που έχω υποστεί, λίγοι θα είχαν επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο»

Ο Γκάβι έχει αφήσει πίσω του τον νέο τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση της Μπαρτσελόνα με την Έλτσε στις 23 Αυγούστου και εδώ και περίπου μία εβδομάδα έχει επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

Ο Ισπανός μέσος πήρε χρόνο συμμετοχής ως αλλαγή απέναντι στη Φέγενορντ για το Champions League, ενώ αγωνίστηκε ξανά από τον πάγκο και στην εμφατική νίκη της Μπαρτσελόνα με 7-2 επί της Σανταντέρ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γκάβι αναφέρθηκε στους τραυματισμούς που τον έχουν ταλαιπωρήσει, αλλά και στη στήριξη που συνεχίζει να λαμβάνει από τον Χάνσι Φλικ.

«Με όλους τους τραυματισμούς που έχω υποστεί, λίγοι παίκτες θα είχαν επιστρέψει στο υψηλότερο επίπεδο, όπως το έκανα εγώ. Παρά τους τραυματισμούς μου, ο Φλικ με έχει χρησιμοποιήσει σε πολλούς σημαντικούς αγώνες. Μου δείχνει τεράστια εμπιστοσύνη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο άσος της Μπαρτσελόνα.