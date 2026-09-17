Καζούρα στον Ολυμπιακό έκαναν οπαδοί της ΑΕΚ , οι οποίοι φώναξαν ρυθμικά το όνομα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό.

Η «Ένωση» είχε φροντίσει να μετατρέψει το παιχνίδι σε τυπική διαδικασία από το πρώτο ημίχρονο, καθώς πήγε στα αποδυτήρια έχοντας διαμορφώσει το 6-0 (επικράτησε τελικά με το εμφατικό 8-1).

Στο 63ο λεπτό, μερίδα φίλων της ΑΕΚ βρήκε την ευκαιρία για λίγη… καζούρα. Για μερικά δευτερόλεπτα, από την εξέδρα ακούστηκε ρυθμικά το «Μεντιλίμπαρ οέ, οέ, οέ», με αφορμή την πρόσφατη αποχώρηση του Βάσκου τεχικού από τον Ολυμπιακό.

Το συγκεκριμένο σύνθημα δεν ακούστηκε για πρώτη φορά από φίλους των «κιτρινόμαυρων», καθώς είχε προηγηθεί η αναμέτρηση-φιέστα απέναντι στους «ερυθρόλευκους», λίγους μήνες νωρίτερα, όταν οι φίλοι της ΑΕΚ είχαν επαναλάβει το ίδιο σκηνικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως ανάλογο σύνθημα για τον Μεντιλίμπαρ είχε ακουστεί πρόσφατα και από φίλους του Παναθηναϊκού, στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο ΟΑΚΑ.