Χουγκάζ: «Ανέβηκε το μπάτζετ και η πίεση στον ΠΑΟΚ - Πάμε για τρόπαιο»

Ο Νίκος Χουγκάζ μετράει αντίστροφα για την δική του επιστροφή στα «παρκέ», με τον Έλληνα φόργουορντ να έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε την περσινή σεζόν.

Σε δηλώσεις του στη Media Day του ΠΑΟΚ, στάθηκε στη δουλειά που γίνεται στην προετοιμασία του ΠΑΟΚ υπό τις οδηγίες του Αντρέα Τρινκιέρι, τονίζοντας πως η αύξηση του μπάτζετ φέρνει μαζί της την απαραίτητη νοοτροπία πρωταθλητή.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Νίκος Χουγκάζ:

Για την επιστροφή του: «Νιώθω χαρούμενος που επέστρεψα. Δεν είμαι ακόμα στο 100%, αλλά μέρα με τη μέρα, προπόνηση με προπόνηση, θα βρω τον ρυθμό μου».

Για την ταυτότητα της ομάδας: «Ο κόουτς μας είπε ότι κάθε αντίπαλος πρέπει να ξέρει πως θα έχει ένα δύσκολο βράδυ απέναντί μας. Η δύναμη και η ένταση στις επαφές θα είναι τα στοιχεία που θα μας ξεχωρίζουν».

Για τους στόχους και την πίεση: «Το μπάτζετ έχει ανέβει πολύ, όπως και η πίεση. Αυτό είναι κάτι που θέλει κάθε παίκτης. Αν θέλουμε να αλλάξουμε νοοτροπία και να περάσουμε πνεύμα νικητή, πρέπει να σκεφτόμαστε ότι σε κάθε διοργάνωση πάμε για το τρόπαιο».

Για τη συνεργασία με τον Τρινκιέρι: «Είμαστε μαζί λίγες εβδομάδες, αλλά όλα τα παιδιά είναι εξαιρετικοί χαρακτήρες. Για να τους επιλέξει ο κόουτς Τρινκιέρι, είναι βέβαιο ότι θα ταιριάξουμε απόλυτα».