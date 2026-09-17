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Με το «δεξί» στο λιθουανικό πρωτάθλημα η Ζαλγκίρις - Τι έκαναν Γκριγκόνις και Βαλαντσιούνας

Στην πρεμιέρα της στο λιθουανικό πρωτάθλημα, η Ζαλγκίρις είχε εύκολο έργο κόντρα στη Γκαργκζντάι και επικρατώντας με 98-77 ξεκίνησε ιδανικά τις εγχώριες υποχρεώσεις της.

Με το «δεξί» στο λιθουανικό πρωτάθλημα η Ζαλγκίρις - Τι έκαναν Γκριγκόνις και Βαλαντσιούνας
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Με το... δεξί μπήκε στις υποχρεώσεις της η Ζάλγκιρις Κάουνας, επικρατώντας με άνεση της Γκαργκζντάι με 98-77 εκτός έδρας για το λιθουανικό πρωτάθλημα.

Στο επίκεντρο της αναμέτρησης βρέθηκαν οι Γιόνας Βαλαντσιούνας και Μάριους Γκριγκόνις, οι οποίοι πραγματοποίησαν αμφότεροι το ντεμπούτο τους στη σεζόν.

Η Ζάλγκιρις πάτησε «γκαζι» στο δεύτερο ημίχρονο, μετατρέποντας το παιχνίδι σε παράσταση για έναν ρόλο. Ο Στέρλινγκ Μπράουν ηγήθηκε του σκοραρίσματος, ενώ οι Βαλαντσιούνας και Γκριγκόνις έδωσαν αμέσως το στίγμα της ποιότητάς τους.

Σε 19:36', ο Μπράουν πέτυχε 15 πόντους (3/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα), ξεχωρίζοντας στην επίθεση, ενώ ο Βαλαντσιούνας συνέβαλλε με 14 σε 22 λεπτά συμμετοχής.

Στο ντεμπούτο της επιστροφής του από τον Παναθηναϊκό, ο Γκριγκόνις σημείωσε 8 πόντους (1/1 δίποντο, 1/2 τρίποντα, 3/3 βολές) σε 17:27 λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 18-23, 37-44, 57-72, 77-98

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