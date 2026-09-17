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Αυτή είναι η αντίπαλος της Ελλάδας στους «16» του EuroVolley

Την αντίπαλό της για την φάση των «16» του EuroVolley έμαθε η Εθνική Ελλάδας, η οποία ολοκλήρωσε θετικά τις υποχρεώσεις της στον όμιλο.

Αυτή είναι η αντίπαλος της Ελλάδας στους «16» του EuroVolley
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Μετά την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων του EuroVolley, η Εθνική Ανδρών έμαθε τον αντίπαλό της για τη διασταύρωση των «16», όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Φινλανδία με φόντο το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η ελληνική ομάδα, η οποία ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον Α’ Όμιλο στην 3η θέση χάρη στην τρίτη σερί της νίκη (3-1 επί της Σλοβακίας), περίμενε την εξέλιξη των αγώνων του Γ’ Ομίλου για να μάθει το ζευγάρωμά της.

Οι Σκανδιναβοί εν τέλει ηττήθηκαν με 3-1 σετ από την Εσθονία, τερματίζοντας στην 2η θέση του Γ' Ομίλου, κάτι που τους φέρνει αντιμέτωπους πλέον με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στη νοκ-άουτ φάση των «16».

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