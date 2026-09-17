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Μπούσης: «Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, να πιστεύουμε, να παλεύουμε, να νικάμε»

Ο Μιχάλης Μπούσης πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη του ΟΦΗ επί της Χόφενχαϊμ και έστειλε το δικό του μήνυμα μέσω Instagram, τονίζοντας πως η κρητική ομάδα συνεχίζει να ονειρεύεται, να πιστεύει και να παλεύει για νέες επιτυχίες.

Μπούσης: «Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, να πιστεύουμε, να παλεύουμε, να νικάμε»
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Ο ΟΦΗ πανηγύρισε μια σπουδαία ευρωπαϊκή νίκη απέναντι στη Χόφενχαϊμ, με τον Μιχάλη Μπούση να εκφράζει τον ενθουσιασμό του για την επιτυχία της ομάδας.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΟΦΗ επέλεξε το Instagram για να στείλει το μήνυμά του μετά το τέλος της αναμέτρησης, δίνοντας το σύνθημα για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής πορείας των Κρητικών.

Η ανάρτηση του Μπούση:

«Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε. Συνεχίζουμε να πιστεύουμε. Συνεχίζουμε να παλεύουμε. Συνεχίζουμε να νικάμε».

Bousis

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