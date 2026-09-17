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Η Μακάμπι «έλιωσε» τη Χάποελ του Ιτούδη και σήκωσε τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Ισραήλ

Στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, η Μακάμπι επικράτησε εμφατικά με 101-83 της Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, κατακτώντας το Super Cup της EuroLeague.

Η Μακάμπι «έλιωσε» τη Χάποελ του Ιτούδη και σήκωσε τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Ισραήλ
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Επίδειξη δύναμης από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στον τελικό του Super Cup του Ισραήλ, καθώς η «ομάδα του Λαού» επικράτησε με101-83 της Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη, κατακτώντας τον πρώτο τίτλο της αγωνιστικής περιόδου.

Η ομάδα του Όντεντ Κάτας πραγματοποίησε ολοκληρωτική εμφάνιση, εκτελώντας με απίστευτα ποσοστά ευστοχίας (78% στα δίποντα, 53% στα τρίποντα) και βλέποντας έξι παίκτες της να σημειώνουν διψήφιο αριθμό πόντων.

Ξεχώρισε ο Γιαμ Μαντάρ (13 π., 7 ασίστ), ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Σόρκιν με 16 πόντους. Από την πλευρά της Χάποελ, διασώθηκε ο Βασίλιε Μίτσιτς που σημείωσε double-double (17 π., 10 ασίστ).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 28-26, 54-42, 79-56, 101-83.

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