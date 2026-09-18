· Βικτόρια Πλζεν · Γιουβέντους · Κρίσταλ Πάλας · Λεχ Πόζναν · Λίλεστρομ · Μαρσέιγ · Μπεσίκτας · Μπόρνμουθ · Ναϊμέγκεν · Ρεάλ Σοσιεδάδ · Σέλτικ · Φερεντσβάρος

Europa League: Βαριά ήττα για τη Μαρσέιγ, ξέσπασε η Γιουβέντους - Τα αποτελέσματα της ημέρας

Η δεύτερη αγωνιστική ημέρα της πρεμιέρας του Europa League ολοκληρώθηκε με σημαντικά αποτελέσματα, καθώς η Μαρσέιγ γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 από την Μπεσίκτας, ενώ η Γιουβέντους διέλυσε με 5-0 τη Ναϊμέγκεν και η Κρίσταλ Πάλας νίκησε 4-0 τη Λεχ Πόζναν.

Europa League: Βαριά ήττα για τη Μαρσέιγ, ξέσπασε η Γιουβέντους - Τα αποτελέσματα της ημέρας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική ημέρα της πρεμιέρας στο Europa League, με αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις και πολλά γκολ.

Η Μαρσέιγ, που αποτελεί τον επόμενο αντίπαλο του Ολυμπιακού στη διοργάνωση, γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 από την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 15ο λεπτό με τον Φακλί, με τους Γάλλους να απαντούν στο 29' με τον Αμπνταλά. Στο δεύτερο μέρος, όμως, η Μπεσίκτας ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και με τους Τσέρνι, Μουρίγιο και Πόκου έφτασε σε μια εμφατική νίκη.

Σπουδαίο διπλό πανηγύρισε και η Τορεένσε, η οποία επικράτησε 2-1 της Λίλεστρομ στη Νορβηγία. Η πορτογαλική ομάδα, που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της χώρας, πήρε προβάδισμα στο 23' με τον Αλφάρο και στο 49' ο Πόζο έκανε το 2-0. Η Λίλεστρομ μείωσε στο 79' με τον Όλσεν, ενώ η Τορεένσε έμεινε με δέκα παίκτες στα τελευταία δέκα λεπτά, όμως άντεξε και κράτησε τη μεγάλη νίκη.

Η Γιουβέντους άφησε πίσω της την ήττα από τη Σασουόλο και πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, διαλύοντας με 5-0 τη Ναϊμέγκεν στο Τορίνο. Πέντε διαφορετικοί παίκτες βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τους Γκονζάλες (9'), Αλαϊμπέγκοβιτς (24'), Βολτεμάντε (35'), Τσελίκ (75') και Κόλο Μουανί (82') να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα.

Η Κρίσταλ Πάλας έστειλε το δικό της μήνυμα ως κάτοχος του Conference League, επικρατώντας με 4-0 της Λεχ Πόζναν. Οι Άγγλοι έθεσαν από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη, καθώς ο Πίνο άνοιξε το σκορ στο 10', ενώ οι Ρίτσαρντς στο 27' και Λάρσεν στο 34' ανέβασαν τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Ενκέτια στο 89'.

Τέλος, η Μπόρνμουθ πανηγύρισε την πρώτη ευρωπαϊκή εκτός έδρας νίκη στην ιστορία της, επικρατώντας με 2-1 της Ρεάλ Σοσιεδάδ στη χώρα των Βάσκων. Ο Κλάιφερτ έβαλε τους Άγγλους μπροστά στο 11', ενώ ο Ραγιάν διπλασίασε τα τέρματά τους εννέα λεπτά αργότερα. Η Σοσιεδάδ κατάφερε να μειώσει στο 58' με τον Γκόμεθ, χωρίς όμως να βρει το γκολ της ισοφάρισης.

Τα αποτελέσματα της ημέρας:

Λέφσκι Σόφιας - Σάλτσμπουργκ 0-1

Μπεσίκτας - Μαρσέιγ 4-1

Σέλτικ - Φερεντσβάρος 1-3

Κρίσταλ Πάλας - Λεχ Πόζναν 4-0

Βικτόρια Πλζεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-3

Γιουβέντους - Ναϊμέγκεν 5-0

Λίλεστρομ - Τορένσε 1-2

Ρεάλ Σοσιεδάδ - Μπόρνμουθ 1-2

Η βαθμολογία μετά την πρώτη αγωνιστική:

europa league

europa league

COMMENTS
LATEST NEWS
00:21 EUROPA LEAGUE

Europa League: Βαριά ήττα για τη Μαρσέιγ, ξέσπασε η Γιουβέντους - Τα αποτελέσματα της ημέρας

00:12 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Συλλυπητήρια ανακοίνωση για το θάνατο του Δημήτρη Γούναρη

23:53 ΜΠΑΣΚΕΤ

Προμηθέας: Με τη Ράστα Βέχτα στα ημιτελικά των προκριματικών του BCL

23:50 ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Μακάμπι «έλιωσε» τη Χάποελ του Ιτούδη και σήκωσε τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Ισραήλ

23:19 EUROPA LEAGUE

Μπούσης: «Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, να πιστεύουμε, να παλεύουμε, να νικάμε»

23:05 NBA

Στο προπονητικό καμπ των Νιου Γιορκ Νικς ο Γκέιμπ Βίνσεντ

22:54 ΣΠΟΡ

Αυτή είναι η αντίπαλος της Ελλάδας στους «16» του EuroVolley

22:50 STORIES

Το GameCon 2026 ήρθε και αναμένεται να... κλέψει καρδιές

22:33 EUROPA LEAGUE

Κόντης: «Αν δεν βάζεις υψηλούς στόχους δεν καταφέρνεις τίποτα – Πάμε με σπασμένα τα φρένα»

22:14 ΜΠΑΣΚΕΤ

Με το «δεξί» στο λιθουανικό πρωτάθλημα η Ζαλγκίρις - Τι έκαναν Γκριγκόνις και Βαλαντσιούνας

21:55 EUROPA LEAGUE

ΟΦΗ - Χόφενχαϊμ: Τα highlights από την επική νίκη των Κρητικών κόντρα στους Γερμανούς (vid)

21:50 EUROPA LEAGUE

Κωστούλας: «Μπορούσαμε να πετύχουμε και τρίτο ή τέταρτο γκολ - Αξίζαμε τη νίκη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας