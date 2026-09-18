Europa League: Βαριά ήττα για τη Μαρσέιγ, ξέσπασε η Γιουβέντους - Τα αποτελέσματα της ημέρας

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική ημέρα της πρεμιέρας στο Europa League, με αρκετές ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις και πολλά γκολ.

Η Μαρσέιγ, που αποτελεί τον επόμενο αντίπαλο του Ολυμπιακού στη διοργάνωση, γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 από την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 15ο λεπτό με τον Φακλί, με τους Γάλλους να απαντούν στο 29' με τον Αμπνταλά. Στο δεύτερο μέρος, όμως, η Μπεσίκτας ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της και με τους Τσέρνι, Μουρίγιο και Πόκου έφτασε σε μια εμφατική νίκη.

Σπουδαίο διπλό πανηγύρισε και η Τορεένσε, η οποία επικράτησε 2-1 της Λίλεστρομ στη Νορβηγία. Η πορτογαλική ομάδα, που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της χώρας, πήρε προβάδισμα στο 23' με τον Αλφάρο και στο 49' ο Πόζο έκανε το 2-0. Η Λίλεστρομ μείωσε στο 79' με τον Όλσεν, ενώ η Τορεένσε έμεινε με δέκα παίκτες στα τελευταία δέκα λεπτά, όμως άντεξε και κράτησε τη μεγάλη νίκη.

Η Γιουβέντους άφησε πίσω της την ήττα από τη Σασουόλο και πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, διαλύοντας με 5-0 τη Ναϊμέγκεν στο Τορίνο. Πέντε διαφορετικοί παίκτες βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τους Γκονζάλες (9'), Αλαϊμπέγκοβιτς (24'), Βολτεμάντε (35'), Τσελίκ (75') και Κόλο Μουανί (82') να διαμορφώνουν το τελικό αποτέλεσμα.

Η Κρίσταλ Πάλας έστειλε το δικό της μήνυμα ως κάτοχος του Conference League, επικρατώντας με 4-0 της Λεχ Πόζναν. Οι Άγγλοι έθεσαν από νωρίς τις βάσεις για τη νίκη, καθώς ο Πίνο άνοιξε το σκορ στο 10', ενώ οι Ρίτσαρντς στο 27' και Λάρσεν στο 34' ανέβασαν τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Ενκέτια στο 89'.

Τέλος, η Μπόρνμουθ πανηγύρισε την πρώτη ευρωπαϊκή εκτός έδρας νίκη στην ιστορία της, επικρατώντας με 2-1 της Ρεάλ Σοσιεδάδ στη χώρα των Βάσκων. Ο Κλάιφερτ έβαλε τους Άγγλους μπροστά στο 11', ενώ ο Ραγιάν διπλασίασε τα τέρματά τους εννέα λεπτά αργότερα. Η Σοσιεδάδ κατάφερε να μειώσει στο 58' με τον Γκόμεθ, χωρίς όμως να βρει το γκολ της ισοφάρισης.

Τα αποτελέσματα της ημέρας:

Λέφσκι Σόφιας - Σάλτσμπουργκ 0-1

Μπεσίκτας - Μαρσέιγ 4-1

Σέλτικ - Φερεντσβάρος 1-3

Κρίσταλ Πάλας - Λεχ Πόζναν 4-0

Βικτόρια Πλζεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 0-3

Γιουβέντους - Ναϊμέγκεν 5-0

Λίλεστρομ - Τορένσε 1-2

Ρεάλ Σοσιεδάδ - Μπόρνμουθ 1-2

Η βαθμολογία μετά την πρώτη αγωνιστική: