Το GameCon 2026 ήρθε και αναμένεται να... κλέψει καρδιές

Μιλάμε για την εποχή που οι sports cards έχουν γίνει mainstream και πλέον όσοι μαζεύαμε αυτοκόλλητα Panini δεν είμαστε δακτυλοδεικτούμενοι. Το GameON μαζί με άλλους πολλούς εκθέτες από όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, ετοιμάζουν ένα show που σίγουρα θα διαφέρει από τα όμοια του και για δυο μέρες θα είναι το talk of the town.

Πιστοποιημένες κάρτες, κάρτες με υπογραφές, σπάνιες κάρτες 30 χρόνων καθώς και πολύ κλειστό προϊόν που αναμένεται να γίνει ανάρπαστο είναι μόνο λίγα από τα πράγματα που θα μπορούν να δουν οι επισκέπτες.

Να θυμάστε επίσης, ότι αν τυχόν έχετε στις ντουλάπες σας ξεχασμένες κάρτες, Yugioh, Magic The Gathering ή Pokémon, τώρα είναι η ευκαιρία να τις πουλήσετε και ποιος ξέρει αν είστε λίγο τυχεροί και τις έχετε σε καλή κατάσταση να πάρετε και ένα πολύ καλό ποσό, που τόσο καιρό ήταν... ξεχασμένο στα αζήτητα.

Τέλος, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Game ON με τον Ατρόμητο, παίκτες της πρώτης ομάδας, θα δώσουν δυναμικά το παρών την Κυριακή, ψάχνοντας τους αγαπημένους τους χαρακτήρες σε σπάνιες κάρτες. Special guests θα είναι ο Σπύλιος Φλώρος, όπου το Σάββατο θα ανοίξει τα μπουστεράκια σας live και ο Gianuba που θα δείξει το δικό του, ολοκαίνουριο card game.

Για αυτό λοιπόν, 19-20 Σεπτεμβρίου πάμε στο GameCon 2026 που θα γίνει στον πανέμορφο χώρο του Divani Caravel.