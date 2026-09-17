Μπουένο: «Μέχρι σήμερα, δεν έχουμε λάβει τίποτα από το NBA για πιθανή συνεργασία»

Ο Τσους Μπουένο ενημέρωσε μέσω email το «The Athletic» για την πορεία των επαφών μεταξύ EuroLeague και NBA, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Άνταμ Σίλβερ σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο CEO της EuroLeague διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί επίσημη πρόταση από το NBA για απόκτηση μετοχικού ποσοστού ή κάποιας μορφής συμφωνία. Παράλληλα, όμως, οι δύο πλευρές έχουν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και εξετάζουν διαφορετικά μοντέλα συνεργασίας.

Το NBA έχει ως στόχο την έναρξη του NBA Europe τη σεζόν 2027-28, ενώ ο Άνταμ Σίλβερ έχει δηλώσει ότι οι συζητήσεις με την EuroLeague συνεχίζονται και ότι υπάρχει πρόοδος.

Την ίδια στιγμή, η EuroLeague προχωρά στον δικό της σχεδιασμό για το μέλλον. Η διοργάνωση βρίσκεται στη διαδικασία μετάβασης σε μοντέλο μόνιμων franchises και εξετάζει την επέκτασή της από τη σεζόν 2027-28. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, έντεκα υποψήφιοι έχουν καταθέσει δεσμευτικές προσφορές συνολικής αξίας σχεδόν 700 εκατ. ευρώ για δικαιώματα franchises, ενώ το συνολικό επενδυτικό ενδιαφέρον για την επόμενη πενταετία ξεπερνά τα 3,2 δισ. ευρώ.

Ο Μπουένο έχει ξεκαθαρίσει πως όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν στο τραπέζι, από μια συνεργασία ή κοινή επιχειρηματική προσπάθεια μέχρι μια ευρύτερη συμφωνία, χωρίς ωστόσο να έχει αποφασιστεί ακόμη η τελική μορφή της σχέσης NBA και EuroLeague.

Οι δηλώσεις του Μπουένο:

«Μέχρι σήμερα, δεν έχουμε λάβει τίποτα από το NBA σχετικά με το πώς θα μπορούσε να μοιάζει μια πιθανή συνεργασία ή σύμπραξη», ανέφερε ο Μπουένο στο email. «Επίσης, έχουμε υπογράψει συμφωνίες εμπιστευτικότητας (NDA), επομένως δεν θα σχολιάσουμε τίποτα σε περίπτωση που ανταλλάξουμε έγγραφα, μέχρι να αποφασίσουμε από κοινού ότι υπάρχει κάτι που μπορούμε να δημοσιοποιήσουμε.

Εάν προκύψει από το NBA κάποια προσφορά ή συγκεκριμένη πρόταση, θα την αξιολογήσουμε προσεκτικά και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα την παρουσιάσουμε στους ιδιοκτήτες των ομάδων μας. Σε ευρύτερο πλαίσιο, είμαστε πάντοτε ανοιχτοί στο να εξετάσουμε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το NBA ή με οποιονδήποτε άλλο σχετικό οργανισμό μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη της EuroLeague και του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Έχουμε δηλώσει και οι δύο δημόσια ότι πιστεύουμε πως η συνεργασία είναι ο καλύτερος τρόπος για να αναπτυχθεί το μπάσκετ στην Ευρώπη και θεωρώ ότι υπάρχει μια κοινή κατανόηση πως το ευρωπαϊκό μπασκετικό οικοσύστημα μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία μέσα από τη συνεργασία και όχι μέσα από τον κατακερματισμό της αγοράς.

Προς το παρόν, το πλάνο μας για τα franchises και την επέκταση προχωρά παράλληλα με τον διάλογο που έχουμε με το NBA. Δεν έχουμε φτάσει ακόμη στο σημείο όπου θα πρέπει να αποφασίσουμε πώς θα μπορούσαν να συνδυαστούν τα δικά μας σχέδια με μια πιθανή συνεργασία. Αλλά, και πάλι, θα έλεγα: “Γιατί όχι;”. Εάν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον να βρεθεί ένας τρόπος να συνεργαστούμε, θα πρέπει πάντοτε να είμαστε ανοιχτοί στο να εξετάσουμε τι είναι εφικτό».