Τις πρώτες δηλώσεις του ως παίκτης του Ολυμπιακού παραχώρησε ο Μάριους Μουαντιλμαντζί, με το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών να μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τη νέα του ομάδα.

Ο Μάριους Μουαντιλμαντζί ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, φόρεσε για πρώτη φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα και στις πρώτες του δηλώσεις, ο επιθετικός από το Τσαντ δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για τη νέα σελίδα στην καριέρα του, αποκαλύπτοντας παράλληλα την επικοινωνία που είχε με τον Τικίνιο Σοάρες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είμαι περήφανος που βρίσκομαι εδώ γιατί όπως είπατε ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος και νομίζω ότι ο οποιοσδήποτε θα ήθελε να ήταν εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος τώρα εδώ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γιατί όπως είπα και νωρίτερα, είναι ένας σπουδαίος σύλλογος, ένας μυθικός σύλλογος και ένας σύλλογος που κάνει κάθε ποδοσφαιριστή να θέλει να παίξει.

Οπότε όταν έμαθα ότι ενδιαφερόταν ένιωσα πολύ περήφανος. Μίλησα με κάποιους παίκτες πριν έρθω, μίλησα επίσης με έναν παίκτη που έχει ήδη αγωνιστεί στον Ολυμπιακό, τον Τικίνιο Σοάρες, κάτι που με έκανε να θέλω να έρθω ακόμα περισσότερο. Ελπίζω οι οπαδοί να με αγκαλιάσουν και εγώ θα δώσω τον καλυτερό μου εαυτό για να τους το ανταποδώσω. Οπότε ανυπομονώ να τους δω σύντομα. Για μένα ως ποδοσφαιριστή, είναι πολύ σημαντικό να είμαι εκεί για την ομάδα.

Έτσι, όποτε παίρνω χρόνο και βρίσκομαι στο γήπεδο, θα προσπαθήσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό και ελπίζω να συνεχίσω να προοδεύω προς αυτή την κατεύθυνση και να δώσω ακόμη περισσότερα από την περασμένη σεζόν. Αυτό ανήκει πλέον στο παρελθόν. Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινάει. Ελπίζω να πετύχω περισσότερα γκολ. Αυτή η μέρα είναι πολύ σημαντική για μένα, επειδή ένα όνειρο γίνεται πραγματικότητα.

Ως νέοι ποδοσφαιριστές μεγαλώνουμε με όνειρα και για μένα η ένταξή μου σε έναν μεγάλο σύλλογο όπως ο Ολυμπιακός, είναι πηγή περηφάνιας. Ελπίζω να πραγματοποιήσω αυτά τα όνειρα και επίσης να δείξω σε κάθε νέο ποδοσφαιριστή από το Τσαντ ή την Αφρική που ονειρεύεται να γίνει επαγγελματίας, να διατηρεί πάντα το ηθικό του ψηλά και να πιστεύει πάντα στα όνειρά του.

Η ατμόσφαιρα ήταν μαγευτική. Επειδή είδα τους οπαδούς μας που ήταν τόσο παθιασμένοι και κατάλαβα ότι αυτό είναι το είδος του πλήθους, που συναντάς στα ελληνικά γήπεδα και ειδικά στους οπαδούς του Ολυμπιακού, που ζουν για το ποδόσφαιρο. Η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη. Τη βίωσα στην πρώτη μου μέρα στον Ολυμπιακό και με έκανε ακόμα πιο πρόθυμο και ενθουσιασμένο να βρεθώ στο γήπεδο πολύ, πολύ σύντομα. Ήταν λοιπόν μια πραγματικά απίστευτη εμπειρία».