ΑΕΚ: Το επιβεβαίωσε ο Νίκολιτς! Αναβολή με Ατρόμητο κι εβδομαδιαία παραμονή στην Αγγλία

Η σκέψη θα γίνει πράξει κι οι «κιτρινόμαυροι» θα ζητήσουν την αναβολή του αγώνα με την ομάδα του Περιστερίου και παραμονή μιας εβδομάδα στην Αγγλία.

Το πρόγραμμα που περιμένει την ΑΕΚ μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες απασχολεί εδώ και ημέρες τους ανθρώπους της ομάδας, καθώς μέσα σε λίγες ημέρες ακολουθούν δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις για το Champions League στην Αγγλία.

Μετά τη διακοπή και το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 10 Οκτωβρίου, η ΑΕΚ θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για την αναμέτρηση με τη Σαχτάρ στις 14 Οκτωβρίου. Τρεις ημέρες αργότερα (17/10) υπάρχει το παιχνίδι με τον Ατρόμητο για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος, ενώ στις 20 Οκτωβρίου ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η συγκεκριμένη διαμόρφωση του προγράμματος έκανε την «Ένωση» να εξετάσει το ενδεχόμενο της χρήσης του δικαιώματος «joker out». Τελικά, η σκέψη έγινε απόφαση, όπως επιβεβαίωσε κι ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά το ΑΕΚ – Πανσερραϊκός.

Οι «κιτρινόμαυροι» ΠΑΕ θα κάνουν χρήση του δικαιώματος που έχουν και θα ζητήσουν την αναβολή του Ατρόμητος – ΑΕΚ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 17 Οκτωβρίου, προκειμένου η ομάδα να παραμείνει στην Αγγλία ανάμεσα στα δύο παιχνίδια του Champions League και να αποφύγει ένα δεύτερο ταξίδι από και προς την Ελλάδα μέσα σε λίγες ημέρες.

Σε σχετική ερώτηση, ο Νίκολιτς, ανέφερε: «Ναι, υπάρχει αυτό το πλάνο. Δεν θέλω να ζητάω αναβολές, αλλά είναι μια ειδική περίπτωση. Είναι δύο ματς στην Αγγλία σε έξι μέρες, υπάρχουν οι πολύωρες πτήσεις και είναι πολύ δύσκολο. Το πιθανότερο είναι να κάνουμε αίτημα αναβολής. Υπάρχει διαθέσιμη ημερομηνία στις 16 Δεκέμβρη. Αλλά έχουμε άλλα πράγματα μπροστά μας, το ματς με τον Βόλο και μετά μια ασυνήθιστα μεγάλη διακοπή. Οι παίκτες θα λείπουν για τρεις εβδομάδες και αν βάλετε κάτω πόσοι θα λείπουν, θα είναι περισσότεροι από αυτούς που θα είναι εδώ. Πάμε ματς με ματς, είναι ακόμα μια πρόκληση σε μια γεμάτη σεζόν με προκλήσεις».