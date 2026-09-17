Νίκολιτς: «Να στηρίζουμε την ομάδα, ξέροντας ότι θα υπάρχουν πάνω και κάτω»

Ο Σέρβος τεχνικός έστειλε μήνυμα ενότητας, υπογραμμίζοντας ότι το πιο σημαντικό είναι η στήριξη στην ομάδα, παρά τα πάνω και κάτω που θα υπάρξουν κατά τη διάρκεια της σεζόν.

Επίσης, ο προπονητής της ΑΕΚ μίλησε και για τον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena, τονίζοντας ότι την περίοδο της διακοπής θα γίνει η χειμερινή επισπορά «και θα είναι σε τέλεια κατάσταση όταν επιστρέψουμε».

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι στο γήπεδό μας, όπου μας αρέσει να παίζουμε μπροστά στο κοινό μας. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε νέους παίκτες, τον Αλεξίου, τον Χριστακόπουλο, τον Αλεξίου, τον Λυκογιάννη, τις επιστροφές Κουτέσα και Ζοάο Μάριο. Δεν είμαι απόλυτα χαρούμενος με τον τραυματισμό του Βάργκα που με στενοχωρεί. Όλα τα άλλα με ευχαρίστησαν και το ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη στο νέο γήπεδο. Τώρα επικεντρωνόμαστε στο δύσκολο ματς με τον Βόλο που δεν είναι ένας ευχάριστος αντίπαλος στην έδρα του. Ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι στο 100% αυτήν την περίοδο, αλλά θα κλείσει για τη χειμερινή επισπορά στη διακοπή και θα είναι σε τέλεια κατάσταση όταν επιστρέψουμε».

Για τον τραυματισμό του Βάργκα: «Φαίνεται δυνατό, είναι στο πίσω μέρος, δεν θα παίξει στο ματς με τον Βόλο. Ελπίζω να μην τον κρατήσει μακριά για πολύ γιατί είναι φορμαρισμένος και σημαντικός για μας».

Για το αν είναι ικανοποιημένος από το βάθος του ρόστερ: «Είμαι ευχαριστημένος για τους παίκτες που έχω. Μπορεί να θέλω κάθε φορά περισσότερα ως προπονητής, αλλά είμαι ευχαριστημένος από τη δουλειά και την προσπάθεια των παικτών. Πρέπει να σκεφτούμε ότι έχει περάσει ένας χρόνος και κάτι από τότε που ήρθα στην ομάδα και μέσα σε αυτό το διάστημα έγιναν πολλά πράγματα υπερβολικά γρήγορα. Το πρωτάθλημα, την πορεία της Ευρώπης, το αήττητο σερί, ακόμα και τώρα είμαστε αήττητοι. Πρέπει να είμαστε μετριόφρονες. Ξεπεράσαμε κάποια πράγματα εύκολα και είναι ανάγκη αν τα βρίσκουμε μπροστά μας να προσαρμοζόσαστε σε αυτά. Έχουμε ποιοτικούς παίκτες, αλλά το μεγάλο όπλο δεν είναι η ποιότητα στα ατομικά χαρακτηριστικά όσο το ομαδικό πνεύμα και η ενότητα της ομάδας. Αυτό θέλω να διατηρήσω με κάθε τρόπο και αυτό δίνει δύναμη στην ΑΕΚ. Είναι ένα μήνυμα που απευθύνω. Να στηρίζουμε την ομάδα, ξέροντας ότι θα υπάρχουν πάνω και κάτω. Έχουμε μπροστά μας το δύσκολο ματς με τον Βόλο και κοιτάμε αυτό. Έχουμε προσθέσει ποιοτικούς παίκτες, αλλά αυτό που μου άρεσε ήταν στο γκολ του Ζούμπκοφ η αντίδραση του πάγκου. Όλοι το πανηγύρισαν και δείχνει πολλά».

Για το αν η εμφάνιση κάποιων παικτών του έβαλε δύσκολα για το ματς στον Βόλο: «Η νοοτροπία της ομάδα ήταν η σωστή. Ακόμα και όταν το σκορ είχε έκταση συνεχίσαμε να έχουμε ένταση στο παιχνίδι μας, πανηγυρίζοντας έντονα τα γκολ. Στην Τρίπολη για παράδειγμα δεν πανηγυρίσαμε πολύ το γκολ και το συζητήσαμε στα αποδυτήρια. Είναι πάντα καλό να υπάρχουν παίκτες που σου δημιουργούν ευχάριστες αμφιβολίες. Υπήρξαν τρεις με τέσσερις περιπτώσεις που σήμερα μου άρεσε πολύ η απόδοσή τους. Φυσικά μπορώ να μιλήσω για τον Μάνταλο, τον Ζοάο, τον Λυκογιάννη που είναι έμπειροι, αλλά δεν μπορεί να γίνει το ίδιο με τους νεαρούς. Προτιμάω να μην αναφερθώ σε αυτούς».

Για τις σκέψεις του για τα ματς στην Αγγλία και αν η ΑΕΚ θα ζητήσει αναβολή με τον Ατρόμητο: «Ναι, υπάρχει αυτό το πλάνο. Δεν θέλω να ζητάω αναβολές, αλλά είναι μια ειδική περίπτωση. Είναι δύο ματς στην Αγγλία σε έξι μέρες, υπάρχουν οι πολύωρες πτήσεις και είναι πολύ δύσκολο. Το πιθανότερο είναι να κάνουμε αίτημα αναβολής. Υπάρχει διαθέσιμη ημερομηνία στις 16 Δεκέμβρη. Αλλά έχουμε άλλα πράγματα μπροστά μας, το ματς με τον Βόλο και μετά μια ασυνήθιστα μεγάλη διακοπή. Οι παίκτες θα λείπουν για τρεις εβδομάδες και αν βάλετε κάτω πόσοι θα λείπουν, θα είναι περισσότεροι από αυτούς που θα είναι εδώ. Πάμε ματς με ματς, είναι ακόμα μια πρόκληση σε μια γεμάτη σεζόν με προκλήσεις».