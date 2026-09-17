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Βαθμολογία UEFA: Ο θρίαμβος του ΟΦΗ φέρνει την Ελλάδα μία ανάσα από την 10η θέση

Η ιστορική νίκη του ΟΦΗ επί της Χόφενχαϊμ, έφερε την Ελλάδα ακόμα πιο κοντά στην προνομιούχα 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Δείτε πως διαμορφώνεται το τοπίο.

Βαθμολογία UEFA: Ο θρίαμβος του ΟΦΗ φέρνει την Ελλάδα μία ανάσα από την 10η θέση
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Ιστορική βραδιά στο Ηράκλειο για τον ΟΦΗ.

Ο εντυπωσιακός «Όμιλος» επικράτησε με 2-0 της Χόφενχαϊμ, στην πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League, προσφέροντας παράλληλα πολύτιμους βαθμούς στη μάχη που δίνει η Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA.

Η παλικαρίσια επικράτηση των «ασπρόμαυρων» δεν σκόρπισε απλώς ενθουσιασμό στο Ηράκλειο, αλλά χάρισε ακόμα 400 βαθμούς στη χώρα μας, πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο την Πολωνία και την Τσεχία.

Η απόσταση πλέον από το Top-10 έχει συρρικνωθεί ουσιαστικά σε μία ισοπαλία.

Η βαθμολογία της UEFA

10. Τσεχία 45.125 (4/5)

11. Πολωνία 45.125 (2/5)

12. Ελλάδα 45.012 (4/5)

13. Νορβηγία 38.612 (4/5)

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