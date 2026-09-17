Βαθμολογία UEFA: Ο θρίαμβος του ΟΦΗ φέρνει την Ελλάδα μία ανάσα από την 10η θέση
Η ιστορική νίκη του ΟΦΗ επί της Χόφενχαϊμ, έφερε την Ελλάδα ακόμα πιο κοντά στην προνομιούχα 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA. Δείτε πως διαμορφώνεται το τοπίο.
Ιστορική βραδιά στο Ηράκλειο για τον ΟΦΗ.
Ο εντυπωσιακός «Όμιλος» επικράτησε με 2-0 της Χόφενχαϊμ, στην πρεμιέρα του στη League Phase του Europa League, προσφέροντας παράλληλα πολύτιμους βαθμούς στη μάχη που δίνει η Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA.
Η παλικαρίσια επικράτηση των «ασπρόμαυρων» δεν σκόρπισε απλώς ενθουσιασμό στο Ηράκλειο, αλλά χάρισε ακόμα 400 βαθμούς στη χώρα μας, πλησιάζοντας ακόμη περισσότερο την Πολωνία και την Τσεχία.
Η απόσταση πλέον από το Top-10 έχει συρρικνωθεί ουσιαστικά σε μία ισοπαλία.
Η βαθμολογία της UEFA
10. Τσεχία 45.125 (4/5)
11. Πολωνία 45.125 (2/5)
12. Ελλάδα 45.012 (4/5)
13. Νορβηγία 38.612 (4/5)