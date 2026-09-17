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ΟΦΗ: Τα έσοδα από την UEFA μετά τη νίκη επί της Χόφενχαϊμ

Ο ΟΦΗ πανηγύρισε σπουδαία νίκη επί της Χόφενχαϊμ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League και παράλληλα ενίσχυσε σημαντικά τα ταμεία του. Με τα μπόνους συμμετοχής και νίκης, τα έσοδα των Κρητικών από την UEFA έχουν ήδη φτάσει στα 6,38 εκατομμύρια ευρώ.

ΟΦΗ: Τα έσοδα από την UEFA μετά τη νίκη επί της Χόφενχαϊμ
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Ο ΟΦΗ συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στην Ευρώπη, με την ομάδα του Χρήστου Κόντη να ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο την παρουσία της στη League Phase του Europa League.

Η μεγάλη νίκη απέναντι στη Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο Στάδιο, εκτός από τους πολύτιμους βαθμούς, είχε και σημαντικό οικονομικό όφελος για τους Κρητικούς.

Συγκεκριμένα, μόνο η συμμετοχή στη League Phase του Europa League αποφέρει στον ΟΦΗ περίπου 5,93 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό προκύπτει από το μπόνους συμμετοχής ύψους 4,31 εκατ. ευρώ και τα χρήματα από το «value pillar», τα οποία ανέρχονται σε 1,62 εκατ. ευρώ.

Σε αυτά προστέθηκαν ακόμη 450.000 ευρώ για τη νίκη επί της γερμανικής ομάδας, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στα 6,38 εκατομμύρια ευρώ.

Και η οικονομική συγκομιδή του ΟΦΗ δεν σταματά εδώ, καθώς απομένουν ακόμη επτά αγωνιστικές στη League Phase. Κάθε θετικό αποτέλεσμα μπορεί να αυξήσει περαιτέρω τα έσοδα των Κυπελλούχων Ελλάδας από την ευρωπαϊκή τους πορεία.

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