· Προμηθέας Πατρών

Προμηθέας: Με τη Ράστα Βέχτα στα ημιτελικά των προκριματικών του BCL

Ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει τη Ράστα Βέχτα στα ημιτελικά των προκριματικών του BCL, μετά τη νίκη της γερμανικής ομάδας με 98-88 επί της Μπενφίκα.

Προμηθέας: Με τη Ράστα Βέχτα στα ημιτελικά των προκριματικών του BCL
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Ο Προμηθέας θα αντιμετωπίσει τη Ράστα Βέχτα στα ημιτελικά των προκριματικών του Basketball Champions League, μετά την εκτός έδρας νίκη της γερμανικής ομάδας επί της Μπενφίκα με 98-88.

Οι Πατρινοί πήραν την πρόκριση επικρατώντας με 94-93 της Κορφέζ, χάρη στο απίθανο buzzer-beater τρίποντο του Σάνον Έβανς, και πλέον έχουν μπροστά τους μια δύσκολη και απαιτητική αναμέτρηση απέναντι σε μια αρκετά ποιοτική ομάδα.

Για τη Ράστα Βέχτα, κορυφαίος στη νίκη επί της Μπενφίκα ήταν ο Τόμι Κούχσε, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους, έχοντας 4/5 δίποντα, 5/7 τρίποντα και 4/4 βολές.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του πρώην παίκτη του Πανιωνίου, Ματ Λιούις, που πρόσθεσε 14 πόντους με 3/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα και 5/7 βολές.

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