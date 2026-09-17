Καλαμάτα - ΑΕΛ 1-1: Ανώτεροι οι «βυσσινί», αλλά δεν πήραν τη νίκη

Η ΑΕΛ Novibet ήταν ανώτερη και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες απέναντι στην Καλαμάτα, παίρνοντας το προβάδισμα στο 45' με τον Νοικοκυράκη. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι βρήκαν την ισοφάριση στο 83' με τον Μπολίβαρ και διαμόρφωσαν το τελικό 1-1.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η ΑΕΛ μπήκε από νωρίς με διάθεση να απειλήσει και παρά την κατοχή της Καλαμάτας στο πρώτο ημίχρονο, ήταν εκείνη που δημιούργησε τις πιο σημαντικές ευκαιρίες.

Στο 6ο λεπτό, η κεφαλιά του Τσελεπίδη κατέληξε στην αγκαλιά του Γκίνη, ενώ στο 20' η προσπάθεια του Γαργάλα πέρασε άουτ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Τσελεπίδης απείλησε ξανά με κεφαλιά, με την μπάλα να σταματά στη συμβολή των δοκών.

Η ΑΕΛ συνέχισε να βρίσκει χώρους στην άμυνα της Καλαμάτας και στο 26' έχασε μεγάλη ευκαιρία. Ο Σίλβα έδωσε στον Αντράντα, ο οποίος βγήκε τετ α τετ με τον Γκίνη, όμως ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας απέκρουσε το πλασέ του.

Στο 36' οι φιλοξενούμενοι απείλησαν ξανά στην αντεπίθεση, με τον Αντράντα να βρίσκει τον Παρρά, ο οποίος όμως έστειλε την μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια.

Η πίεση της ΑΕΛ καρποφόρησε στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Στο 45', ο Αγαπάκης έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Νίτσος έσπασε την μπάλα στον Νοικοκυράκη και εκείνος, ανενόχλητος μπροστά από την εστία, έγραψε το 0-1.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Καλαμάτα προσπάθησε να αντιδράσει και να γίνει πιο απειλητική, χωρίς όμως να καταφέρει να δημιουργήσει σημαντικές φάσεις. Αντίθετα, η ΑΕΛ έφτασε κοντά και σε δεύτερο γκολ στο 65', όταν ο Παπαγεωργίου πραγματοποίησε εξαιρετική ατομική ενέργεια και το σουτ του πέρασε λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Γκίνη.

Η Καλαμάτα συνέχισε να ψάχνει την ισοφάριση και στο 70' ο Ιγκνιάτοβιτς έχασε σημαντική ευκαιρία, καθώς το σουτ του μετά τη σέντρα του Μπονέτο και την απομάκρυνση του Γαργάλα πέρασε λίγο άουτ.

Τελικά, στο 83ο λεπτό οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης από στατική φάση. Ο Μπονέτο εκτέλεσε το κόρνερ, ο Μπολίβαρ βρέθηκε αφύλαχτος μέσα στην περιοχή, κοντρόλαρε και με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μελίσσα για το 1-1.

Παρά τις προσπάθειες των δύο ομάδων στα τελευταία λεπτά, το σκορ δεν άλλαξε, με την ΑΕΛ να παίρνει τον δεύτερο βαθμό της στη διοργάνωση και την Καλαμάτα να φτάνει επίσης τους δύο.

Καλαμάτα (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Ιγκνιάτοβιτς (77' Καλουτσικίδης), Μπακαγιόκο, Γκεσάν, Χατζηθεοδωρίδης, Ντιαρρά (46' Πινέιρο), Κατάλντι (64' Αλόνσο), Λιατσικούρας, Χάμζα (64' Μουζάκης), Μπονέτο, Αγγελής (46' Μπολίβαρ).

ΑΕΛ Novibet (Σωκράτης Οφρυδόπουλος): Μελίσσας, Αγαπάκης, Γκρόζος (80' Σάκιτς), Τσελεπίδης, Γαργάλας, Αντράντα (60' Τσιγγάρας), Σίλβα, Παρράς (42' Νοικοκυράκης), Λέλεκας, Αλμπάνης (60' Παπαγεωργίου), Νίτσος (80' Νταμπίζας).